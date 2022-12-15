ЕС и НАТО выступят с общим призывом к России прекратить войну против Украины — Politico

Страны Запада работали над документом больше года

ЕС и НАТО в скором времени официально выступят с общим призывом к России прекратить войну и покинуть Украину.

Об этом сообщает издание Politico.

Источники издания сообщили, что над заявлением страны работали больше года, но оно задержалось из-за напряженности между Турцией и Кипром.

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Ожидается, что она будет опубликована в ближайшее время, возможно, на следующей неделе или в начале 2023 года.

Издание отмечает, что текст почти ничем не примечателен, но его публикация будет значительным дипломатическим достижением, учитывая месяцы, необходимые для согласования документа.

Первоначально ожидалось, что документ будет подписан на саммите НАТО в Мадриде в июне прошлого года.

Текст был согласован главным образом между офисом президента Европейского совета Шарля Мишеля и НАТО.

В почти окончательном проекте ЕС и НАТО призывают Россию "немедленно прекратить эту войну и выйти из Украины", и они подтверждают свою "непреклонную и постоянную поддержку ее независимости".

Они также согласились «полностью поддерживать неотъемлемое право Украины на самооборону и выбирать свою судьбу». И они говорят, что «жестокая война России усугубила продовольственный и энергетический кризис, который повлиял на миллиарды людей во всем мире».

Напомним, ранее сообщалось, что страны Запада рассматривают возможность передачи Украине истребителей, чтобы обеспечить для ВСУ преимущество над российскими оккупантами и положить конец войне.

Новости ТСН 19:30 за 14 декабря 2022 года | Новости Украины

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