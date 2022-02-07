ЕС и США готовы оперативно реализовать "всеобъемлющий пакет санкций" против России – премьер Эстонии

ЕС и США готовы оперативно реализовать "всеобъемлющий пакет санкций" против России – премьер Эстонии

Премьер Эстонии надеется увидеть прогресс в реализации Минских соглашений и поддерживает усилия Франции в этом направлении.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили вопросы европейской безопасности и наращивания Россией своих войск вокруг Украины и в Беларуси. Как сообщается, Макрон сам позвонил по телефону Каллас.

Об этом пишет ERR.

Также читайте Макрон позвонил Байдену накануне визита в Москву: говорили об Украине

"Несмотря на интенсивную дипломатию, мы не видим признаков того, что Россия снижает военную напряженность. Наоборот, наращивание войск вокруг Украины продолжается, а теперь российские войска и техника добрались и до Беларуси", — сказала Каллас французскому президенту.

По ее словам, Россия должна предпринять конкретные шаги по снижению напряженности.

"Украина, Франция, Германия и Россия снова встречаются в Нормандском формате – это важно для давления на Россию с помощью дипломатии, чтобы она отказалась от военной угрозы", — отметила Каллас.

Премьер Эстонии надеется увидеть прогресс в реализации Минских соглашений и поддерживает усилия Франции в этом направлении.

Каллас также сказала, что может произойти, если Кремль откажется от диалога и сделает выбор в пользу военной эскалации.

"Европейский союз и США подготовили всеобъемлющий пакет санкций, который мы готовы оперативно реализовать", – предупредила Кая Каллас.

Напомним, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что новые антироссийские санкции могут затронуть и экономику Китая.

Читайте также: