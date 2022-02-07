ЕС и США готовы оперативно реализовать "всеобъемлющий пакет санкций" против России – премьер Эстонии

Премьер Эстонии надеется увидеть прогресс в реализации Минских соглашений и поддерживает усилия Франции в этом направлении.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили вопросы европейской безопасности и наращивания Россией своих войск вокруг Украины и в Беларуси. Как сообщается, Макрон сам позвонил по телефону Каллас.
Об этом пишет ERR.
"Несмотря на интенсивную дипломатию, мы не видим признаков того, что Россия снижает военную напряженность. Наоборот, наращивание войск вокруг Украины продолжается, а теперь российские войска и техника добрались и до Беларуси", — сказала Каллас французскому президенту.
По ее словам, Россия должна предпринять конкретные шаги по снижению напряженности.
"Украина, Франция, Германия и Россия снова встречаются в Нормандском формате – это важно для давления на Россию с помощью дипломатии, чтобы она отказалась от военной угрозы", — отметила Каллас.
Премьер Эстонии надеется увидеть прогресс в реализации Минских соглашений и поддерживает усилия Франции в этом направлении.
Каллас также сказала, что может произойти, если Кремль откажется от диалога и сделает выбор в пользу военной эскалации.
"Европейский союз и США подготовили всеобъемлющий пакет санкций, который мы готовы оперативно реализовать", – предупредила Кая Каллас.
Напомним, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что новые антироссийские санкции могут затронуть и экономику Китая.
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