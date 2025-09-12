ЕС и США готовят новое давление на Россию: раскрыт громкий инсайд плана

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Европейским чиновникам удалось убедить президента США Дональда Трампа, что Владимир Путин не заинтересован в завершении войны против Украины.

Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, в Вашингтон прибыл представительный технический десант ЕС — делегация высокого уровня вела закрытые переговоры с американской стороной.

Реклама

Ключевыми темами обсуждения стали ограничения на финансовую деятельность России, а также потенциальное прекращение поставок ее энергоносителей, в том числе нефти и газа.

«Трамп, похоже, сменил позицию и теперь играет на нашей стороне. Остается выяснить, как объединить две стратегии», — поделился один из европейских дипломатов.

Журналисты отмечают, что Европейский Союз активно работает над 19-м пакетом санкций против Москвы. Однако эффективность новых ограничений, как признают в Брюсселе, возможна только при тесной координации с администрацией США.

«Несмотря на общую цель — усилить давление на Кремль и заставить Путина сесть за стол переговоров — подходы к ее достижению у обеих сторон отличаются. Трамп ориентируется на экономические рычаги, в том числе повышение пошлин, чтобы ослабить военный бюджет РФ. В свою очередь ЕС фокусируется на санкциях, направленных на компании, банки и структуры, продолжающие сотрудничать с российским режимом», — говорят источники издания.

Реклама

Еще один дипломат отметил, что в США ожидаются горячие дискуссии по этому поводу. Он отметил необходимость выработать единую линию действий, которая могла бы реально ударить по экономике России.

Напомним, 9 сентября хозяин Белого дома заявил, что у него может состояться разговор с российским лидером «на этой или следующей неделе». Незадолго до этого Трамп говорил, что очень заинтересован в разговоре с Путиным. Президент России отмечал, что всегда готов к диалогу.

На фоне этих сообщений вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что переговоры об урегулировании войны в Украине сужены к двум главным вопросам — территориям и гарантиям безопасности.

Как известно, в августе Дональд Трамп и Владимир Путин впервые за шесть лет встретились лицом к лицу. Событие произошло на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска.