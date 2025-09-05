ЕС и США разработали план развертывания войск в Украине: подробности от WSJ

Европейские войска в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 26 стран готовы присоединиться к миротворческой миссии в Украине в случае прекращения боевых действий. Также стало известно, что начальники европейских армий уже разработали план развертывания, который предусматривает две группы войск в Украине.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal со ссылкой на европейского дипломата.

Отмечается, что Макрон активно продвигает план Франции и Великобритании по созданию «сил заверения» — военных контингентов, которые бы сдерживали возможные будущие российские атаки на Украину после заключения мира. По словам французского лидера, 26 стран согласились способствовать безопасности Украины различными путями: от отправки военных в страну, предоставления морской и авиационной поддержки до помощи в восстановлении армии. Макрон подчеркнул, что в случае размещения европейских войск в Украине, они будут базироваться «не на передовой, а в районах, которые еще определяются».

Много европейских стран ожидают четкой позиции администрации президента США Дональда Трампа относительно того, какую поддержку они могут получить от Вашингтона, у которого самая сильная армия мира.

В статье указывается, что Германия уже предоставила значительное финансирование для закупки оружия для Украины, однако пока не определилась со своей ролью в будущих силах заверения. Любое развертывание немецких войск за рубежом требует одобрения парламента.

План развертывания европейских войск в Украине

Европейский дипломат рассказал, что руководители армий стран Евросоюза уже подготовили план развертывания войск в Украине. Он предусматривает создание двух отдельных групп:

одна должна обеспечивать подготовку и поддержку украинских сил,

другая — «силы заверения», призванные сдерживать возможную новую агрессию России.

По действующему плану, уже согласовано размещение более 10 тыс. военнослужащих, а контроль воздушного пространства над Украиной будут осуществлять авиапатрули, которые будут действовать с баз за пределами страны.

К разработке этих мероприятий присоединились и американские военные, среди них и глава Оперативного командования НАТО от США.

Отмечается, что в последнее время Трамп стал более благосклонным к идее гарантий безопасности для Украины со стороны США, хотя пока не детализировал, какими именно они могут быть. В августе он отметил, что Америка готова применить авиацию для поддержки европейских сил безопасности в Украине, однако исключил отправку сухопутных войск. В то же время в Европе убеждены, что США продолжат обеспечивать разведданные и другую критически важную поддержку.

Киев отмечает: без реального участия США любые западные гарантии не будут выглядеть убедительно для России.

Трамп заявил накануне, что собирается поговорить с президентом России Владимиром Путиным «в течение ближайших нескольких дней», чтобы попытаться сдвинуть переговоры с места.

Результаты встречи «коалиции желающих»

После встречи «коалиции желающих» в Париже 4 сентября президенты Украины и Франции, Владимир Зеленский и Эмманюель Макрон, объявили о ключевых договоренностях по гарантиям безопасности. Речь идет о потенциальном размещении иностранных войск в Украине и роли США.

Макрон подтвердил, что 26 стран-партнеров готовы присоединиться к миротворческой миссии в Украине после прекращения огня. Целью иностранных военных будет предотвращение новой агрессии и обеспечение мира, а не ведение войны против России. Зеленский подтвердил эту договоренность, но отметил, что говорить о точной численности пока рано.

Макрон заявил, что поддержка США будет официально подтверждена в ближайшие дни.

Зеленский отметил, что членство Украины в ЕС является отдельным пунктом в гарантиях безопасности.

Кроме того, члены «коалиции желающих» приняли решение о поставках Украине ракет большой дальности.

5 сентября Путин пригрозил иностранным войскам, которые могут появиться в Украине в рамках гарантий безопасности, назвав их «законными целями».