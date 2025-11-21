- Дата публикации
-
Категория
Политика
- Количество просмотров
- 972
- Время на прочтение
- 1 мин
ЕС и Украина отклонили ключевые части мирного плана США — Bloomberg
В Европе отвергли договоренности по окончании войны в Украине, которые противоречат суверенитету и целостности нашей страны. Союзники также согласились, что нельзя сокращать многочисленность ВСУ.
Европейские страны выступили против некоторых пунктов нового «мирного плана» США по завершению войны России против Украины, который, вероятно, потребует от Киева отказа от большего количества территорий и частичного разоружения.
Об этом пишет издание Bloomberg.
Европейские министры иностранных дел, собравшись в Брюсселе, осторожно комментировали инициативу и подчеркнули, что не примут требований, которые ставят под угрозу суверенитет Украины.
«Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер в пятницу согласились с Зеленским во время телефонного разговора о том, что Вооруженные силы Украины должны оставаться способными защищать свой суверенитет, а нынешняя линия столкновения должна быть отправной точкой», — пишут журналисты.
Линия столкновения должна служить отправной точкой для любого понимания, а украинские Вооруженные силы оставались боеспособными, заявили у канцлера Германии Фридриха Мерца.
Напомним, новый «мирный план» Соединенных Штатов по окончании войны России против Украины предусматривает отказ Киева от части территории и определенных видов вооружения.
Заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин заявила, что Украина готова к конструктивной работе над «мирным планом», который получила от американской стороны, однако она очертила четкие и незыблемые «красные линии», касающиеся территориальной целостности и суверенитета страны.