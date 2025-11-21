ЕС и Украина отклонили ключевые части мирного плана США — Bloomberg

В ЕС поддерживают Украину

Европейские страны выступили против некоторых пунктов нового «мирного плана» США по завершению войны России против Украины, который, вероятно, потребует от Киева отказа от большего количества территорий и частичного разоружения.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Европейские министры иностранных дел, собравшись в Брюсселе, осторожно комментировали инициативу и подчеркнули, что не примут требований, которые ставят под угрозу суверенитет Украины.

«Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер в пятницу согласились с Зеленским во время телефонного разговора о том, что Вооруженные силы Украины должны оставаться способными защищать свой суверенитет, а нынешняя линия столкновения должна быть отправной точкой», — пишут журналисты.

Линия столкновения должна служить отправной точкой для любого понимания, а украинские Вооруженные силы оставались боеспособными, заявили у канцлера Германии Фридриха Мерца.

Напомним, новый «мирный план» Соединенных Штатов по окончании войны России против Украины предусматривает отказ Киева от части территории и определенных видов вооружения.

Заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин заявила, что Украина готова к конструктивной работе над «мирным планом», который получила от американской стороны, однако она очертила четкие и незыблемые «красные линии», касающиеся территориальной целостности и суверенитета страны.