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ЕС и Украина "точно хотят войны": Орбан назвал единственного человека, способного добиться мира
Венгерский премьер заявил, что победа Трампа на выборах уберегла человечество от Третьей мировой войны, которую непременно развязали Байден и Гаррис.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил противоречивые утверждения по поводу российско-украинской войны, роли международных игроков и возможностей достижения мира. По его словам, Европейский Союз и Украина "точно хотят войны".
Об этом он заявил в интервью подкасту Ultrahang.
Орбан также прокомментировал предвыборное обещание президента США Дональда Трампа быстро добиться мира в российско-украинской войне после избрания президентом.
«Радимся, что Трамп вступил в должность, потому что хотя он еще не смог установить мир, и это плохо, но если бы Байден остался, или госпожа по имени Гаррис была президентом, мы были бы в мировой войне. О Трампе можно многое думать, но одно точно — он человек мира. По духу, по натуре он человек мира, только у него есть шанс помочь российско-украинскому миру», — заявил Орбан.
Премьер-министр Венгрии также добавил, что "не бывает такого, чтобы все хотели мира, а мира нет". По его мнению, «бывает, что многие говорят о мире, но некоторые этого не хотят».
"Евросоюз и украинцы точно хотят войны", - подчеркнул Виктор Орбан.
Напомним, Орбан сделал громкое заявление о мобилизации в Украине. Венгерский премьер заявил об «убийствах» граждан, в том числе этнических венгров, во время мобилизационных мероприятий.