ЕС и Великобритания хотят изолировать и бойкотировать агрессора Россию на G20 — The Telegraph

Страны будут также призывать Россию к прекращению войны в Украине.

Европейский Союз и Великобритания намерены бойкотировать выступление российской делегации на саммите G20, который состоится на Бали.

Об этом со ссылкой на европейских чиновников сообщает The Telegraph.

Издание пишет, что еврочиновники заявляют: сделают "все возможное", чтобы изолировать страну-агрессору Россию на западе. В частности, их делегации будут исходить из выступлений представителей РФ.

Представитель службы иностранных дел ЕС говорит, мол, международное сообщество таким образом хочет показать, что думает "о преступлениях и незаконных действиях России". Западные страны намерены показать Москве, что любые переговоры по войне должны проходить на условиях Киева.

Саммит G20 и участие агрессора России

Саммит "Большой двадцатки" состоится на Бали 15-16 ноября. Первоначально сообщалось, что российский президент-диктатор Владимир Путин примет участие в мероприятии. Кроме того, "фюрер" и сам высказывал такое предположение.

Впрочем, 10 ноября в Кремле заявили, что делегацию Российской Федерации возглавит Министр иностранных дел Сергей Лавров. Вроде бы такое решение принял сам Путин.

Впоследствии спикер главы Кремля Дмитрий Песков озвучил "причину", почему президент не поедет на Бали. По его словам, "это связано с графиком (Путина – Ред.) и необходимостью пребывания в России".

В свою очередь, политическая аналитика Ольга Курносова убеждена: Путин боится . Она говорит, что таким образом кремлевский диктатор заботится о безопасности и считает, что на встрече его могут убить.

Читайте также: