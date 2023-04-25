ЕС и Япония выступили против идеи почти полного запрета экспорта в РФ — Financial Times

Европейский Союз и Япония выступают против идеи Соединенных Штатов для G7 относительно почти полного запрета на экспорт в Россию.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

"В заявлении лидеров G7, которое готовят к встрече в Хиросиме в следующем месяце, есть обещание заменить текущий режим секторальных санкций против РФ на полный запрет на экспорт с несколькими исключениями", — говорится в сообщении.

К исключению относятся, в том числе, сельскохозяйственная и медицинская продукция.

Представители Японии и стран ЕС встрече по вопросам подготовки саммита, состоявшейся на прошлой неделе, высказали позицию против реализации такого плана. Один из чиновников считает, что это воплотить в жизнь невозможно.

Соответствующую идею США предложили в связи с тем, что Россия продолжает находить лазейки, с помощью которых обходит санкции на импорт западных товаров.

На днях появилась информация о том, что страны G7 якобы готовы ввести почти полный запрет на экспорт в РФ. В Москве отреагировали на подобные планы и заявили, что такое решение может спровоцировать "мировой экономический кризис".

Читайте также: