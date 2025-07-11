ЕС изменил подход к Трампу по Украине и это дает результат: детали от NYT

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Европейские лидеры пересмотрели подход ко взаимодействию с президентом США Дональдом Трампом по Украине. Вместо традиционных дипломатических призывов они прибегли к сочетанию комплиментов и мягкого давления, что помогло сдвинуть с места вопрос о новых санкциях против России.

Об этом говорится в статье New York Times.

Новая тактика ЕС в отношении Трампа

После возвращения Трампа в Белый дом европейские руководители неоднократно пытались убедить его активнее поддержать Украину в противостоянии российской агрессии. Недавно они избрали новую тактику — во время частных разговоров апеллировали к чертам характера президента США, который хорошо воспринимает похвалу.

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В таких разговорах, в частности с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, Трампа хвалили за решение направить американские бомбардировщики для удара по ядерной инфраструктуре Ирана — об этом сообщили двое европейских чиновников, знакомых с деталями. В разговорах с Трампом отмечалось, что он способен действовать подобно и в отношении Украины — не военными средствами, а с помощью нового пакета санкций, что ослабит экономические основы России.

Эти обращения стали очередным этапом в длительных усилиях европейских стран привлечь Трампа к кампании экономического давления на Россию, чтобы изменить ход войны в Украине. И, похоже, эта идея начала находить отклик у американского лидера.

Мерц, а также лидеры Франции, Великобритании и Италии прямо отмечали Трампу, что новые санкции США могут заставить президента России Владимира Путина серьезно задуматься над мирными переговорами. В противном случае российский лидер лишь усилит агрессию, пытаясь сломать украинскую оборону.

Трамп изменил отношение к Путину — будут новые санкции

Похоже, что эти эскалации постепенно выводят Трампа из равновесия. Они происходят на фоне многочисленных телефонных разговоров с Путиным, а также угасания надежд Белого дома на возможность использовать эти связи для достижения перемирия.

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После последнего разговора с президентом РФ, который Трамп охарактеризовал как «очень разочаровывающий», американский лидер заявил, что «очень серьезно» рассматривает вариант поддержки двухпартийного законопроекта Сената, который предусматривает суровые санкции против стран, импортирующих российскую нефть. Среди таких государств — Китай, Индия, Бразилия и даже некоторые страны Евросоюза.

Новый санкционный законопроект уже имеет поддержку 83 сенаторов. Некоторые эксперты предполагают, что этот закон может быть мощнее, чем все предыдущие санкционные инициативы против России.

«Экономическое влияние этого законопроекта — радикальное и всеобъемлющее. Последствия могут быть только трех типов: отступление российских войск, крах энергорынка или глобальная рецессия из-за нарушения мировой торговли. Других вариантов нет. Поэтому этот законопроект является смелым, но рискованным«, — заявил вице-президент Института Брукингса Бен Харрис, который в свое время работал над похожими ограничениями в администрации Байдена.

Впрочем, есть и скептики, которые считают, что санкции не дадут мгновенного результата, а Трамп может и не реализовать большинство положений закона.

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«Большинство санкций этого законопроекта нереалистичны и вряд ли когда-нибудь будут введены. Его главная цель — поддерживать дискуссию о новых санкциях. Но он не изменит ход войны, и европейские лидеры не должны слишком на него полагаться», — отметил специалист по российским вопросам в Немецком институте международных дел и безопасности Янис Клюге.

Государственный секретарь США Марко Рубио 10 июля сообщил, что правительство работает с Конгрессом над доработкой санкционного законопроекта.

Сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль также пытаются сделать законопроект более привлекательным для Трампа, в частности, путем предоставления ему гибких полномочий в вопросах сроков и форм введения финансовых ограничений.

ЕС лоббирует поддержку со стороны Трампа и продвигает собственные санкции

Европейские лидеры продолжают активно лоббировать поддержку со стороны Трампа — как через личные контакты, так и публичные заявления. Они также продвигают собственные санкции через Еврокомиссию и новые пакеты помощи Украине.

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Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 10 июля анонсировала создание нового фонда инвестиций в послевоенное восстановление Украины. Фонд поддержат Еврокомиссия, Франция, Германия, Италия и Польша. Начальный капитал — 250 млн долл. — составляет лишь незначительную часть от более 500 млрд долл., которые, по оценкам Всемирного банка, необходимы для восстановления. В то же время компания BlackRock приостановила работу над другим масштабным фондом из-за опасений относительно возможной потери интереса Вашингтона.

Европейские политики убеждены: санкционное давление из США создаст рычаги, которых не имеет ни одна другая страна.

После встречи НАТО в Нидерландах Мерц подтвердил, что снова обращался к Трампу с просьбой поддержать Украину. Он призвал воспользоваться волной после американских действий в отношении Ирана — не военных, а экономических.

«Формирование мнения у президента еще продолжается. На мой взгляд, оно еще не завершено», — отметил немецкий канцлер.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что законопроект об усилении санкций против России в США могут принять уже в этом месяце. Это пошлины в 500% против стран, которые покупают российские товары и финансируют РФ.

По данным Politico, Трамп согласен подписать законопроект о санкциях против РФ при условии, что сможет самостоятельно решать их дальнейшую судьбу.

К слову, президент США заинтриговал анонсом того, что он готовится сделать важное заявление относительно войны в Украине.