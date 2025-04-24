США хотят заморозить войну и отдать Крым России / © Getty Images

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Для Европейского Союза признание США российской аннексии Крыма и отказ от стремления Украины к членству в НАТО являются неприемлемыми красными линиями в потенциальном мирном плане, предложенном администрацией президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники среди европейских и западных чиновников.

«Крым и стремление к членству в НАТО — это наши красные линии. Мы не можем от этого отказаться», — сказал высокопоставленный дипломат ЕС.

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По словам одного из высокопоставленных европейских чиновников, администрации Трампа уже ясно дали понять, что для европейских столиц невозможно признать Крым российским. Он добавил, что ключевые европейские государства НАТО должны отговорить Вашингтон от односторонних шагов.

Один из дипломатов ЕС также отметил несправедливость плана Трампа: Москве предлагаются ощутимые выгоды, тогда как на Киев оказывается давление, а в обмен на территориальные уступки Украина «не получает почти ничего».

«Худший сценарий — это когда (США — ред.) не смогут достичь соглашения между Украиной и Россией, и все будет переведено на Украину. В это время Европе придется выбирать между Украиной и США», — сказал он.

Западные чиновники подтвердили Financial Times, что европейские столицы не поддержат ни одного шага США по признанию Крыма российским или давлению на Киев с этой целью, оставаясь верными позиции «ничего об Украине без Украины» и необходимости согласия президента Зеленского на какие-либо решения по суверенитету.

Напомним, Дональд Трамп подверг критике президента Украины Владимира Зеленского из-за его позиции по Крыму.

Отказ Зеленского признавать юридически оккупацию Крыма Трамп назвал «крайне вредным для мирных переговоров с Россией». Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Никто не просит Зеленского признавать Крым российской территорией, но если он хочет вернуть Крым — почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда его передали России без единого выстрела? — спрашивает Трамп.

Владимир Зеленский ответил на критику Трампа, заявив, что Украина благодарна своим партнерам и всегда будет «действовать в соответствии со своей Конституцией».

«Мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в том числе США, будут действовать согласно своим сильным решениям», — говорится в сообщении Зеленского в соцсетях.