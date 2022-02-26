ЕС может отключить Россию от SWIFT уже в следующем пакете санкций

ЕС может отключить Россию от SWIFT уже в следующем пакете санкций

Президент Европарламента Роберта Мецола допустила, что Евросоюз может отключить Россию от SWIFT в новом – третьем – пакете санкций.

Об этом Мецола написала в Сети вечером 25 февраля.

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"Путин хочет войны. Но люди хотят мира, свободы и права делать свой выбор. Дальнейшие масштабные санкции, не снимая ничего с повестки дня, – важны, мы можем сделать больше. В частности – исключение России из системы SWIFT. Мы остаемся с Украиной", – говорится в сообщении.

Ранее Совет ЕС по иностранным делам принял второй пакет санкций против РФ, предусматривающий замораживание активов президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. При этом ограничения не будут распространяться на поездки.