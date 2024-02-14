ЕС может пересмотреть объем 50-миллиардной помощи Украине в сторону увеличения – посол

Посол Украины в Евросоюзе надеется, что ЕС увеличит финпомощь Украине более 50 млрд за четыре года.

Постоянный представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов допускает, что Европейский Союз может пересмотреть четырехлетний объем помощи Украине на 50 млрд. евро в сторону увеличения.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

"Я думаю, что Украина получит более 50 миллиардов. Потому что посередине – то есть через два года – (предусмотрена) возможность просмотра этого инструмента. И я думаю, что он будет пересматриваться в сторону увеличения", – сказал посол.

Всеволод Ченцов объяснил, что потребности Украины "на два порядка больше", чем принятая сумма.

"Но когда мы говорим о нашей макрофинансовой стабильности, об инвестиционной составляющей… о технической помощи, связанной в том числе с потребностями подготовки к членству, я думаю, что наши потребности будут уточняться", – отметил дипломат.

Ченцов добавил, что в этом контексте важно, каким образом будут наполняться грантовая и кредитная части помощи и будут ли использованы замороженные российские активы.

"Устроит ли нас, что мы устанавливаем этот потолок в 50 миллиардов? Наверное, нет. Потому что российские активы – это гораздо больше, чем 50 миллиардов. И даже если мы говорим о доходах, ну, за четыре года, как они посчитали, то это 17 миллиардов. Поэтому мы рассчитываем, что все-таки страны-члены не только за счет этих доходов от российских активов будут наполнять грантовую часть", – отметил дипломат.

Напомним, 1 февраля лидеры Европейского Союза достигли соглашения о предоставлении Украине помощи в размере 50 миллиардов евро после того, как убедили премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отменил свое вето.

Европейский парламент и Совет ЕС 5 февраля достигли предварительного согласия по созданию Украинского фонда на четыре последующих года. Общий бюджет в 50 млрд евро будет распределен на 33 млрд в кредитах и 17 млрд в грантах.

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