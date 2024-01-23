ЕС может принять решение по замороженным активам России — Боррель

Мол, дискуссии будут продолжены на уровне послов, но "соглашение близится".
Министры иностранных дел стран ЕС рассмотрели варианты использования доходов от содержания замороженных российских активов, поэтому Евросоюз приближается к общему политическому решению по этому вопросу.
Об этом в Брюсселе заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, пишет Укринформ.
«О заблокированных российских активах. Мы можем говорить, что политическое согласие завершить эту работу на основе предложений, которые мы представили в декабре, с фокусом внимания на начислениях. В настоящее время речь идет о начислениях, о процентной прибыли, и я убежден, что это будет завершено вскоре», — рассказал Боррель.
Мол, дискуссии будут продолжены на уровне послов, но "соглашение близится".
"Очень мощный толчок для этих решений должен быть сделан до следующего заседания Совета министров по иностранным делам", — резюмировал высокий представитель ЕС.
Напомним, ранее издание The Financial Times поддержало идею, что Евросоюз и США должны изъять замороженные активы России и передать их Украине. Издание сообщило, что в случае с Украиной уже существует реестр убытков, который ведет Институт KSE, который по состоянию на июнь 2023 года оценил его более чем в 250 миллиардов долларов из-за повреждений недвижимости и инфраструктуры, а также экономических потерь от полномасштабной войны. Трудно получить точные цифры по поводу того, сколько российских денег заморожено в Европе и США, но большинство оценок говорит о около 300 миллиардов долларов.
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