ЕС может сегодня ввести жесткие санкции против России: известно точное время

ЕС может сегодня ввести жесткие санкции против России: известно точное время

Заседание Еврокомиссии состоится в 17:00.

Еврокомиссия предложит жесткие санкции против России, в частности, предусмотрен запрет на торговлю государственными облигациями РФ, чтобы усложнить рефинансирование российского государства.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на дипломатические источники Еврокомиссии.

По информации издания, ограничения станут неожиданными и дальновидными.

Окончательно принять решение по всем санкциям должен Совет министров ЕС. Ожидается, что министры иностранных дел согласуют точную процедуру на специальной встрече во вторник, 22 февраля, в Париже.

Проведение внеочередного заседания Евросовета намечено на 17:00 по киевскому времени, сообщил на брифинге представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Внеочередное заседание министров иностранных дел, на котором будет рассмотрена ситуация в Украине, начнется в 16:00 (в 17:00 по Киеву – ред.). Заседание состоится под председательством высокого представителя Жозепа Борреля", – сказал представитель Еврокомиссии.

Он также анонсировал пресс-конференцию, которая состоится после завершения заседания.

Напомним, 22 февраля Германия первой ввела санкции против России после признания ею псевдореспублика "ЛДНР". Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об остановке сертификации российского газопровода "Северный поток-2".

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