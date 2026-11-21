Флаг ЕС / © pexels.com

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Украина может быстро перейти к переговорам с Евросоюзом по климатической политике. В то же время Брюссель отмечает необходимость реформ в государственном управлении и подготовке промышленности к новым экологическим требованиям.

Об этом заявил генеральный директор Генерального директората Европейской комиссии по климату (DG CLIMA) Курт Ванденберге во время климатической конференции ООН COP31 в Анталии, сообщает « Укринформ ».

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По его словам, переговоры по климату официально еще не стартовали, однако их могут начать уже в ближайшее время. Важной предпосылкой для этого прогресс Украины в сфере надлежащего управления.

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Ванденберге пояснил, что качество государственного управления будет иметь значение не только для евроинтеграции, но и для привлечения больших инвестиций в послевоенное восстановление.

Представитель Еврокомиссии также отметил, что по результатам последней оценки расширения ЕС Украина находится среди четырех стран, которые добились наибольшего прогресса на пути к членству.

В Брюсселе положительно оценивают продолжение украинских климатических реформ, несмотря на полномасштабную войну и связанные с ней экономические трудности.

Без какой-либо реформы Украина не сможет вступить в ЕС

Одно из принципиальных требований Евросоюза — присоединение Украины к европейской системе торговли выбросами парниковых газов (EU ETS).

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Ванденберге подчеркнул, что исключений в этом вопросе не предусмотрено.

"Без полного участия в системе торговли выбросами ЕС Украина не сможет стать членом Европейского Союза", - заявил он.

По словам чиновника, Украина должна присоединиться к этой системе с первого дня членства, причем во всех секторах, на которые распространяются соответствующие правила.

Европейская система торговли выбросами предусматривает установление ограничений объемов парниковых газов, которые могут выбрасывать предприятия. Компании должны иметь соответствующие квоты на такие выбросы.

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Поскольку эта система является частью единого рынка ЕС, ее правила обязательны для всех новых государств-членов.

Для подготовки к вступлению в Украине необходимо перенести европейские нормы в свое законодательство, создать механизмы мониторинга и отчетности, а также обеспечить проверку данных о промышленных выбросах.

Кроме того, собирать соответствующую информацию нужно начинать заранее, чтобы к моменту вступления система уже могла полноценно работать.

Поможет ли ЕС украинской промышленности

В Еврокомиссии признают, что выполнение климатических требований будет особенно сложным для украинской экономики, испытавшей значительные разрушения из-за российской агрессии.

Ванденберге заверил, что Брюссель готов обсуждать с Киевом механизмы поддержки предприятий и учитывать последствия войны.

В частности, речь идет о помощи во внедрении современных технологий и модернизации производства.

Еврочиновник также выразил уверенность, что восстановление Украины после войны будет происходить с учетом экологических стандартов.

В то же время, он подчеркнул: поддержка ЕС не отменяет необходимости выполнения основных требований по контролю за выбросами парниковых газов.

Когда Еврокомиссия представит пакет расширения

Европейская комиссия планирует обнародовать пакет расширения ЕС в среду, 4 ноября.

Информация источников «Европейской правды» не подтверждает сообщение, распространяемое СМИ накануне, о том, что дорожная карта вступления Украины в Евросоюз предусматривает завершение переговоров в конце 2029 года.

Ранее стало известно, что ЕС согласовал два переговорных кластера для Украины. Все страны Европейского Союза согласовали открытие второго и третьего переговорных кластеров для Украины и Молдовы.

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