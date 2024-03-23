ЕС может закрыть "финансовую дыру" для Украины вместо США — CNN

Основная сложность состоит в том, что в Евросоюзе все работает в политической плоскости.

У Европы есть все возможности, чтобы закрыть "финансовую дыру" для Украины после того, как в Конгрессе США заблокировали помощь для Киева, но для этого необходима политическая воля лидеров стран.

Об этом пишет издание CNN.

Всемирный банк сообщал, что ВВП России составляет $2,24 трлн, в то время как страны Евросоюза – $16,75 трлн. Таким образом, по мнению аналитиков, у Европы есть гораздо больше возможностей продержаться, если война перейдет на рельсы экономического истощения. Другими словами, пишет издание, у Европы есть деньги, чтобы закрыть потребности Украины из-за недофинансирования со стороны США.

Журналисты пишут, что основная сложность состоит в том, что Евросоюз состоит из 27 стран, каждая из которых имеет собственную внешнюю политику, поэтому это все работает в политической плоскости. Некоторые страны являются членами НАТО, удобно покупать оружие в США и отправлять украинцам. Ряд стран находятся в непосредственной близости от России и не испытывают защищенности, в то время как другие находятся далеко и хотят и дальше активно торговать с РФ.

Аналитики считают, что за период войны европейское мышление эволюционировало. Сначала в Брюсселе думали только о финансовой поддержке и приеме беженцев, в то время как США помогли оружием, однако теперь в Европе все более серьезно относятся именно к оборонному вооружению.

У Евросоюза уже обнародован план развития оборонной промышленности, которая могла бы конкурировать с российской. Пока этот план долгосрочный и далек от того, чтобы стать реальностью, но из-за него уже некоторые страны Евросоюза становятся в неудобное положение. Это касается вопроса, стоит ли деньги ЕС тратить за пределами блока, где строить заводы и т.д.

Страны Восточной Европы пытаются убедить всех других в том, что безопасность Украины – это безопасность Европы. Они стремятся усилить блок НАТО настолько, чтобы даже такой диктатор, как Путин, понимал всю бесперспективность возможного нападения на страны Альянса.

Вместе с тем затягивание боевых действий может привести к "усталости от войны".

"И это именно та точка, в которой европейское мышление может пойти одним из двух путей: убедиться, что Украина победит Россию ради всего континента или спросить, а какое это имеет отношение к нам? Да, Европа может восполнить пробел, оставленный США, и в некоторых аспектах пытается это сделать. Но все зависит от того, смогут ли крупнейшие союзники Украины в Европе продолжать выигрывать спор", – заключается в статье.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит новый пакет военной помощи от Великобритании, стоимость которого составляет 60 млн фунтов стерлингов (около 75,5 млн долл. США).

Кроме того, мы ранее информировали, что несколько конгрессменов из Палаты представителей США от Демократической партии дали понять, что не поддержат инициативу об отстранении от должности спикера-республиканца Майка Джонсона, если он вынесет на голосование законопроект о помощи Украине.

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