ЕС начал подготовку к открытию первого кластера переговоров о вступлении Украины

Европейский союз / © Associated Press

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В Европейском Союзе началась подготовка к официальному открытию первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдовы. Об этом вечером 3 июня сообщило Кипрское председательство в Совете ЕС.

Соответствующее заявление было обнародовано в социальной сети Х .

«Это важная веха на пути стран к европейской интеграции и мощный сигнал единства и решительности ЕС. В ближайшие дни мы продолжим упорно работать над завершением обсуждений в Совете ЕС по официальному открытию кластера», – говорится в сообщении.

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В Кипрском председательстве подчеркнули, что Евросоюз продолжает соблюдать подход, основанный на заслугах стран-кандидатов. Там также отметили, что расширение остается стратегическим приоритетом и одной из наиболее трансформационных политик ЕС.

Первый кластер переговоров охватывает фундаментальные вопросы, в частности, верховенство права, функционирование демократических институтов, реформу государственного управления и другие ключевые сферы, необходимые для дальнейшего продвижения Украины на пути к членству в Евросоюзе.

Напомним, ранее новое венгерское правительство во главе с Петером Мадяром намекнуло на готовность снять вето , которое позволит Украине и Молдове уже 15 июня официально начать первый этап переговоров о вступлении в ЕС.

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