ЕС не дал Украине досрочный аванс: что требуют для €34 млрд

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Европейский Союз не поддержал запрос Украины на досрочное предоставление дополнительного финансирования в 2026 году. Доступ к значительной части средств будет зависеть от выполнения Киевом согласованных реформ.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на письмо еврокомиссаров Валдиса Домбровскиса и Марты Кос председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку.

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Летом Украина оценила дополнительные потребности в обороне примерно в 27 млрд долларов и попросила Еврокомиссию досрочно выделить часть средств из двухлетней программы Ukraine Support Loan в размере 90 млрд евро.

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Из этой суммы 60 млрд. евро предусмотрено на оборонные нужды, еще 30 млрд. — на прямую бюджетную поддержку. По плану, до 45 млрд евро должны быть доступны Украине в 2026 году, остальные — в 2027 году.

Какие условия выдвинул ЕС

По данным FT, в Брюсселе дали понять, что доступ к финансированию будет зависеть от выполнения согласованного списка обязательств.

Среди них отмена льгот по НДС для мелких международных посылок, введение правил налогообложения цифровых платформ, а также надлежащий финансовый мониторинг политически значимых лиц (PEP).

По оценке издания, выполнение этих требований может открыть Украине путь к получению около 34 млрд. евро поддержки еще в 2026 году.

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В то же время, отказ от досрочного аванса не означает прекращения финансовой помощи Украине. 1 октября стороны заявили, что источники финансирования бюджетных и оборонных нужд до конца 2026 согласованы, а непокрытого финансового разрыва пока нет.

Кроме того, 2 октября Еврокомиссия перечислила Украине очередной транш в размере 2,9 млрд. евро по программе Ukraine Facility.

Финансовая поддержка Украины от ЕС — последние новости

В конце сентября вопрос финансирования Украины стал предметом сложных переговоров в Брюсселе. Зеленский и фон дер Ляен обсудили финансирование Украины — речь шла об условиях дальнейшей поддержки, после чего стороны договорились продолжить переговоры.

В то же время, накануне стало известно о масштабе будущей потребности Украины в средствах. МВФ оценил финансовый разрыв к 2029 году : по предварительным оценкам, речь идет суммарно о десятках миллиардов долларов дополнительного финансирования.

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Уже 30 сентября украинская сторона продлила переговоры в Брюсселе. Марченко обсудил новые транши и требования ЕС — среди ключевых вопросов были бюджетный дефицит Украины, потребность в 32,6 млрд долларов и реформы, ожидаемые Еврокомиссия.

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