ЕС на саммите не договорился относительно Украины: какая одна страна снова помешала
Во время саммита ЕС 26 июня 26 из 27 стран поддержали совместное заявление в поддержку Украины, но Венгрия его заблокировала.
Европейский Совет не смог принять единое заявление в поддержку Украины из-за позиции Венгрии.
Несмотря на это, 26 из 27 стран согласовали текст документа, опубликованного в виде коммюнике.
Двухдневное заседание Европейского Совета стартовало 26 июня в Брюсселе. После обсуждений лидеры ЕС большинством поддержали согласованную позицию по дальнейшей помощи Украине. Против выступил только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
В тексте говорится о решительной поддержке мира в Украине, осуждении недавних российских атак, требовании немедленного прекращения огня и начале конструктивного диалога. Лидеры также отметили необходимость освобождения пленных, возвращение депортированных гражданских и детей, незаконно вывезенных в РФ и Белорусь.
ЕС подтвердил готовность усиливать военную поддержку Украины, в частности, путем развития совместного оборонного производства и интеграции украинских предприятий в оборонный сектор Евросоюза Отдельно отмечается важность реализации решений в рамках Европейского фонда мира и инициативы G7 о долгосрочных гарантиях безопасности (ERA).
Европейские лидеры подчеркнули, что всеобъемлющее мирное соглашение должно сопровождаться реальными гарантиями безопасности для Украины. Также ЕС обязуется помочь в подготовке и оснащении ВСУ и обеспечить долгосрочную финансовую помощь. В 2025 году Украина должна получить 30,6 млрд. евро.
В тексте также подтверждена поддержка 17-го пакета санкций против РФ, необходимость усиления борьбы с их обходом и гарантии того, что замороженные российские активы будут оставаться недоступными до завершения войны и выплаты компенсаций.
Кроме того, ЕС выразил поддержку евроинтеграционным стремлениям Украины. Лидеры признали прогресс в реформах, призвали активизировать подготовку к переговорам о членстве и подтвердили намерение открыть первый переговорный кластер. Вопросы полноценного вступления планируют обсудить на следующем саммите.
Ранее Виктор Орбан назвал новую причину, почему выступает против вступления Украины в ЕС. Он заявил, что выступает против вступления Украины в ЕС, "чтобы с ней не интегрировать войну".