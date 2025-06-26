ТСН в социальных сетях

Политика
7865
2 мин

ЕС на саммите не договорился относительно Украины: какая одна страна снова помешала

Во время саммита ЕС 26 июня 26 из 27 стран поддержали совместное заявление в поддержку Украины, но Венгрия его заблокировала.

Кирилл Шостак
ЕС не договорился по Украине

ЕС не договорился по Украине. / © Associated Press

Европейский Совет не смог принять единое заявление в поддержку Украины из-за позиции Венгрии.

Несмотря на это, 26 из 27 стран согласовали текст документа, опубликованного в виде коммюнике.

Двухдневное заседание Европейского Совета стартовало 26 июня в Брюсселе. После обсуждений лидеры ЕС большинством поддержали согласованную позицию по дальнейшей помощи Украине. Против выступил только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В тексте говорится о решительной поддержке мира в Украине, осуждении недавних российских атак, требовании немедленного прекращения огня и начале конструктивного диалога. Лидеры также отметили необходимость освобождения пленных, возвращение депортированных гражданских и детей, незаконно вывезенных в РФ и Белорусь.

ЕС подтвердил готовность усиливать военную поддержку Украины, в частности, путем развития совместного оборонного производства и интеграции украинских предприятий в оборонный сектор Евросоюза Отдельно отмечается важность реализации решений в рамках Европейского фонда мира и инициативы G7 о долгосрочных гарантиях безопасности (ERA).

Европейские лидеры подчеркнули, что всеобъемлющее мирное соглашение должно сопровождаться реальными гарантиями безопасности для Украины. Также ЕС обязуется помочь в подготовке и оснащении ВСУ и обеспечить долгосрочную финансовую помощь. В 2025 году Украина должна получить 30,6 млрд. евро.

В тексте также подтверждена поддержка 17-го пакета санкций против РФ, необходимость усиления борьбы с их обходом и гарантии того, что замороженные российские активы будут оставаться недоступными до завершения войны и выплаты компенсаций.

Кроме того, ЕС выразил поддержку евроинтеграционным стремлениям Украины. Лидеры признали прогресс в реформах, призвали активизировать подготовку к переговорам о членстве и подтвердили намерение открыть первый переговорный кластер. Вопросы полноценного вступления планируют обсудить на следующем саммите.

Ранее Виктор Орбан назвал новую причину, почему выступает против вступления Украины в ЕС. Он заявил, что выступает против вступления Украины в ЕС, "чтобы с ней не интегрировать войну".

