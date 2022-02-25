ЕС не планирует отключать Россию от SWIFT: привели аргументы о "бабушке" и "внучке"

Бербок считает, что даже при условии отключения РФ SWIFT, ответственные за агрессию против Украины политики "будут иметь возможность выполнять свои финансовые операции".
Глава МИД Германии Анналена Бербок 25 февраля заявила, что Евросоюз пока не планирует отключать Россию от международной платежной системы SWIFT.
Об этом министерша сказала журналистам, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Важно, чтобы мы приняли санкции, которые целенаправленно действовали бы на систему власти... В финансовой сфере мы приняли меры, составили список банков", – сказала Бербок.
"В том, что касается сделки SWIFT... отключение от этой системы будет означать, что люди в России, если, например, у бабушки в Европе живет внучка и захочет перевести деньги, даже если это кажется не очень важным, не сможет сделать перевод", – сказала глава немецкого МИД.
Она добавила, что даже при условии отключения России от SWIFT, политики, ответственные за агрессию против Украины, "будут иметь возможность выполнять свои финансовые операции".
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.