ЕС не планирует отключать Россию от SWIFT: привели аргументы о "бабушке" и "внучке"

ЕС не планирует отключать Россию от SWIFT: привели аргументы о "бабушке" и "внучке"

Бербок считает, что даже при условии отключения РФ SWIFT, ответственные за агрессию против Украины политики "будут иметь возможность выполнять свои финансовые операции".

Глава МИД Германии Анналена Бербок 25 февраля заявила, что Евросоюз пока не планирует отключать Россию от международной платежной системы SWIFT.

Об этом министерша сказала журналистам, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Важно, чтобы мы приняли санкции, которые целенаправленно действовали бы на систему власти... В финансовой сфере мы приняли меры, составили список банков", – сказала Бербок.

"В том, что касается сделки SWIFT... отключение от этой системы будет означать, что люди в России, если, например, у бабушки в Европе живет внучка и захочет перевести деньги, даже если это кажется не очень важным, не сможет сделать перевод", – сказала глава немецкого МИД.

Она добавила, что даже при условии отключения России от SWIFT, политики, ответственные за агрессию против Украины, "будут иметь возможность выполнять свои финансовые операции".