ЕС не сократит помощь Украине: Шольц о поддержке Киева

Украина должна оставаться сильным, суверенным государством с мощной армией, которая сможет защищать себя.

Европейский Союз не только продолжит помогать Украине, но и увеличит объемы поддержки, в частности, в военной сфере.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с главой Европейского совета Антониу Коштой в Берлине, передает Укринформ.

"Украина может на нас положиться, на Европу положиться… Мы будем усиливать нашу помощь", – заверил Шольц.

Он также подчеркнул, что поддержка США остается незаменимой и приветствовал возобновление Вашингтоном военной помощи после переговоров в Джидде. Канцлер назвал это "важным и исполненным надежды сигналом".

Относительно возможной миротворческой миссии в Украине Шольц отметил, что говорить об этом рано, ведь сначала необходимо достичь прекращения огня, обмена пленными и возвращения похищенных людей.

"ЕС, Великобритания, Канада, Япония и США будут продолжать поддерживать Украину. Путин не должен надеяться на победу из-за сокращения международной помощи", — подчеркнул канцлер.

Шольц подчеркнул, что "демилитаризация" Украины – одна из целей Кремля, которая не будет реализована.

Напомним, недавно Шольц заявил, что после завершения войны союзники сосредоточятся на том, чтобы Украина имела достаточно мощные вооруженные силы для защиты от возможных будущих угроз.

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