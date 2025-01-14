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ЕС не высказывал официальной позиции ни «за», ни «против» строительства новых энергоблоков Хмельницкой АЭС

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ЕС не высказывал официальной позиции ни «за», ни «против» строительства новых энергоблоков Хмельницкой АЭС

Решение о строительстве новых атомных генерирующих мощностей в Украине должны принимать исключительно ее власти, Евросоюз не высказывал никакой официальной позиции по этому вопросу, сообщила посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

"ЕС не высказал официальной позиции ни за, ни против строительства новых блоков Хмельницкой АЭС. Я четко сказала это в своем интервью "Европейской правде" еще в декабре. (...) Строить или нет дополнительные ядерные мощности в Украине — это решение украинских властей", — отметила Матернова в ответе на письменный запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Она добавила, что в целом среди государств-членов ЕС нет четкого консенсуса по поводу развития новых ядерных генерирующих мощностей.

По словам Матерновой, Украина не может рассчитывать на финансирование атомного строительства со стороны ЕС и его финансовых учреждений.

"В настоящее время ЕС не финансирует строительство атомных электростанций. Это касается и АЭС в Украине. И это тоже касается финансирования европейскими финансовыми учреждениями", — подчеркнула посол.

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