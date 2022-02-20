ЕС не заметил оснований для заявлений главарей "ЛДНР" о возможности наступления ВСУ — Боррель

ЕС не заметил оснований для заявлений главарей "ЛДНР" о возможности наступления ВСУ — Боррель

ЕС очень обеспокоен, что постановочные события могут быть использованы в качестве претекста для предполагаемой военной эскалации.

ЕС не видит никаких оснований для заявлений главарей ОРДЛО о возможном наступлении со стороны Украины и призывает создать условия для беспрепятственной работы по всему региону наблюдателей ОБСЕ.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, пишет Укринформ.

"ЕС не видит никаких оснований для предположений, поступающих из неподконтрольного правительству региону в Донецкой и Луганской областях, относительно возможных атак Украины. ЕС призывает Россию присоединиться к содержательному диалогу, дипломатии, выявить выдержку и провести деэскалацию", — отмечается в документе.

"ЕС чрезвычайно обеспокоен, что постановочные события, как это было продемонстрировано только, могут быть использованы в качестве претекста для вероятной военной эскалации. ЕС также наблюдает интенсификацию усилий по осуществлению информационных манипуляций для поддержки таких целей", — добавил Жозеп Боррель.

Он выразил жесткую поддержку ЕС работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, наблюдатели которой играют ключевую роль в усилиях по деэскалации. Эта миссия, по словам Высокого представителя ЕС, должна получить разрешение на полное исполнение собственного мандата без ограничений для ее деятельности, а также свободу движения в интересах и безопасности людей в восточной Украине.

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Массированное военное наращивание России в Украине и вокруг нее продолжает вызывать глубокую тревогу европейской стороны. ЕС призывает Россию к деэскалации путем существенного увода военных сил от украинских границ.

Текущая эскалация сопровождается увеличением количества нарушений режима прекращения огня на востоке Украины в течение нескольких дней. ЕС осудил использование тяжелого вооружения и неизбирательных артиллерийских обстрелов гражданских районов, что является очевидным нарушением Минских соглашений и международного гуманитарного права.

"Мы приветствуем сдержанность, что проявляет Украина перед фактом непрерывных провокаций и усилий по ее дестабилизации. Мы поддерживаем предложения Специального представителя ОБСЕ созвать чрезвычайную встречу Трехсторонней контактной группы (ТКГ) с целью снижения текущего напряжения, и призываем всех участников ТКГ принять участие в очень нужных усилиях по решению текущей ситуации по дипломатическому пути", подчеркнул высокий представитель ЕС.

Любая дальнейшая военная агрессия со стороны России против Украины будет иметь массивные последствия и высокую цену, включая ограничительные меры, скоординированные с партнерами.

В обнародованном документе ЕС подтвердил свою твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

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