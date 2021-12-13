ЕС официально ввел санкции против ППК "Вагнера": кто попал в список

ЕС официально ввел санкции против ППК "Вагнера": кто попал в список

Военные ППК "Вагнера" действуют в Ливии, Сирии, Украине (Донбасс) и Центральноафриканской Республике.

Европейский Союз официально ввел санкции против группы частной военной компании (ПИК) "Вагнера", расположенной в России.

Об этом идет речь на сайте Европейского Совета.

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Соответствующее решение Рада приняла сегодня, 13 декабря. Отмечается, в санкционный список ЕС попали 27 военных ПИК "Вагнера" и три компании, связанные с этой организацией.

"Группа Вагнера вербовала, обучала и отправляла частных военных оперативников в зоны конфликтов по всему миру, чтобы разжигать насилие , грабить природные ресурсы и запугивать гражданских лиц, нарушая международное право человека", — говорится в сообщении ЕС.

Лица, попавшие под санкции ЕС, причастны к серьезным нарушениям прав человека, включая пытки и внесудебные казни и убийства, или дестабилизацию в некоторых странах, в которых они действуют. Речь идет о Ливии, Сирии, Украине (Донбассе) и Центральноафриканской Республике, регионе Сахель.

"Ограничительные меры были согласованы в пределах четырех разных режимов санкций : Глобального режима санкций ЕС по правам человека и режимам санкций, связанных с ситуацией в Ливии и Сирии, а также за действия, подрывающие территориальную целостность Украины", — отмечается на сайте ЕС .

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Физические и юридические лица, против которых были введены санции, теперь будут подлежать замораживанию активов в ЕС. Кроме того, им будет запрещено въезжать в ЕС, а также будет запрещено предоставлять средства прямо или косвенно.

Кто попал под ограничительные меры

За участие в боевых действиях на Донбассе санкции ввели против трех вагнеровцев:

Дмитрия Уткина – бывшего российского разведчика, отвечавшего за координацию боевиков на Донбассе.

– бывшего российского разведчика, отвечавшего за координацию боевиков на Донбассе. Дениса Харитонова – депутата Астраханской думы и наемника, воевавшего на Донбассе в составе батальона "Степь".

– депутата Астраханской думы и наемника, воевавшего на Донбассе в составе батальона "Степь". Сергея Щербакова – внештатного сотрудника российской разведки. Также воевал в составе батальона "Степь".

За участие в конфликте в Ливии санкции ввели против командира 1-й ударно-разведывательной роты "вагнеровцев" Александра Кузнецова.

За военные конфликты в Сирии санции ввели против:

Андрея Трошева – полковника в отставке, член-основателя и исполнительного директора (начальника штаба) группы "Вагнера".

– полковника в отставке, член-основателя и исполнительного директора (начальника штаба) группы "Вагнера". Андрея Богатова – начальника 4-й штурмово-разведывательной роты группы "Вагнера".

Под санкции попали также 3 компании:

ООО "Велада" – частная компания, занимающаяся нефтегазовым сектором Сирии. ООО "Меркурий" – частная компания, занимающаяся нефтегазовым сектором Сирии. ООО "Евро полис" — частная компания, связанная с группой Wagner в Сирии, которая занимается добывающей, нефтяной и газовой отраслями Сирии.

Подробнее ознакомиться со списком можно по этой ссылке. Это решение вступает в силу с даты его опубликования.

Напомним, в ночь на 29 июля 2020 года под Минском задержали 32 боевиков российской частной военной кампании "Вагнер", которую называют подконтрольной Кремлю. Россия свою причастность отрицала. После разговора с Путиным белорусский президент предположил, что во всем виновата какая-то третья сторона. Впоследствии задержанные были переданы РФ.

Со временем появилась информация, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ППК "Вагнера". Самолет с боевиками, который должен был отправиться из Минска, будто бы планировали посадить в Киеве. Однако операция не сорвалась. Однако в СБУ опровергли информацию о своем участии в спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

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