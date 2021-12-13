ЕС официально ввел санкции против ППК "Вагнера": кто попал в список

Военные ППК "Вагнера" действуют в Ливии, Сирии, Украине (Донбасс) и Центральноафриканской Республике.
Европейский Союз официально ввел санкции против группы частной военной компании (ПИК) "Вагнера", расположенной в России.
Об этом идет речь на сайте Европейского Совета.
Соответствующее решение Рада приняла сегодня, 13 декабря. Отмечается, в санкционный список ЕС попали 27 военных ПИК "Вагнера" и три компании, связанные с этой организацией.
"Группа Вагнера вербовала, обучала и отправляла частных военных оперативников в зоны конфликтов по всему миру, чтобы разжигать насилие , грабить природные ресурсы и запугивать гражданских лиц, нарушая международное право человека", — говорится в сообщении ЕС.
Лица, попавшие под санкции ЕС, причастны к серьезным нарушениям прав человека, включая пытки и внесудебные казни и убийства, или дестабилизацию в некоторых странах, в которых они действуют. Речь идет о Ливии, Сирии, Украине (Донбассе) и Центральноафриканской Республике, регионе Сахель.
"Ограничительные меры были согласованы в пределах четырех разных режимов санкций : Глобального режима санкций ЕС по правам человека и режимам санкций, связанных с ситуацией в Ливии и Сирии, а также за действия, подрывающие территориальную целостность Украины", — отмечается на сайте ЕС .
Физические и юридические лица, против которых были введены санции, теперь будут подлежать замораживанию активов в ЕС. Кроме того, им будет запрещено въезжать в ЕС, а также будет запрещено предоставлять средства прямо или косвенно.
Кто попал под ограничительные меры
За участие в боевых действиях на Донбассе санкции ввели против трех вагнеровцев:
- Дмитрия Уткина – бывшего российского разведчика, отвечавшего за координацию боевиков на Донбассе.
- Дениса Харитонова – депутата Астраханской думы и наемника, воевавшего на Донбассе в составе батальона "Степь".
- Сергея Щербакова – внештатного сотрудника российской разведки. Также воевал в составе батальона "Степь".
За участие в конфликте в Ливии санкции ввели против командира 1-й ударно-разведывательной роты "вагнеровцев" Александра Кузнецова.
За военные конфликты в Сирии санции ввели против:
- Андрея Трошева – полковника в отставке, член-основателя и исполнительного директора (начальника штаба) группы "Вагнера".
- Андрея Богатова – начальника 4-й штурмово-разведывательной роты группы "Вагнера".
Под санкции попали также 3 компании:
- ООО "Велада" – частная компания, занимающаяся нефтегазовым сектором Сирии.
- ООО "Меркурий" – частная компания, занимающаяся нефтегазовым сектором Сирии.
- ООО "Евро полис" — частная компания, связанная с группой Wagner в Сирии, которая занимается добывающей, нефтяной и газовой отраслями Сирии.
Подробнее ознакомиться со списком можно по этой ссылке. Это решение вступает в силу с даты его опубликования.
Напомним, в ночь на 29 июля 2020 года под Минском задержали 32 боевиков российской частной военной кампании "Вагнер", которую называют подконтрольной Кремлю. Россия свою причастность отрицала. После разговора с Путиным белорусский президент предположил, что во всем виновата какая-то третья сторона. Впоследствии задержанные были переданы РФ.
Со временем появилась информация, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ППК "Вагнера". Самолет с боевиками, который должен был отправиться из Минска, будто бы планировали посадить в Киеве. Однако операция не сорвалась. Однако в СБУ опровергли информацию о своем участии в спецоперации по задержанию "вагнеровцев".
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