ЕС официально ввел секторальные экономические санкции против Беларуси: какие сферы пострадают

В частности санкции коснутся нефтяного и банковского сектора.

Послы стран Евросоюза одобрили введение секторальных экономических санкций против Беларуси. Они нанесут удар по ряду секторов экономики страны.

Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter.

"Письменная процедура завершена. Отраслевые санкции ЕС против Беларуси одобрено. Они нанесут удар по таким секторам, как нефтяная, калийная, банковская, табачная и надзорные технологии", — написал он.

written procedure ended. the EU's #Belarus sectoral sanctions now approved. they will hit sectors such as petroleum, potash, banking, tobacco and surveillance technologies. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 24, 2021

Согласно данным на сайте Совета ЕС, новые экономические санкции против Беларуси включают:

запрет на поставку оборудования, технологий или ПО для перехвата телефонных разговоров и идентификации пользователей в интернете;

запрет на поставки товаров двойного назначения;

ограничения торговли нефтепродуктами, продуктами калийной промышленности, а также товарами, которые используются для производства сигарет;

ограничения доступа к европейским финансовых рынков;

запрет услуг страхования для беларусского правительства и государственных органов;

Европейский инвестиционный банк прекращает любые выплаты или платежи по всем договорам по проектам в государственном секторе;

страны-участницы ЕС должны принять меры по ограничению участия банков в беларусских проектах.

Напомним, послы стран Евросоюза утвердили решение о введении санкции против 78 человек и 7 организаций, ответственных за репрессии в Беларуси и принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.

Напомним, 4 июня Европейский Союз официально запретил беларусским авиакомпаниям летать в своем авиапространстве и приземляться в аэропортах ЕС. Решение приняли согласно выводам Совета ЕС по 24-25 мая. Тогда главы государств и правительств ЕС решительно осудили незаконную вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая как угрозу авиационной безопасности. В ЕС также осудили задержания в Беларуси оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

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