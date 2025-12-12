ЕС окончательно решил судьбу замороженных российских активов: подробности

ЕС и Украина / © Associated Press

Реклама

Европейский Союз в пятницу, 12 декабря, принял решение о бессрочной заморозке суверенных российских активов.

Об этом сообщает AP.

Европейский Союз утвердил механизм бессрочной иммобилизации (замораживания) суверенных активов Российской Федерации.

Реклама

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен приветствовала это решение, отметив его политическое значение.

«Мы посылаем России четкий сигнал, что пока жестокая война агрессии продолжается, расходы России будут продолжать расти. Это мощный сигнал для Украины: мы хотим убедиться, что наш храбрый сосед станет еще сильнее на поле боя и за столом переговоров», — заявила фон дер Ляен.

Блокировка вето и юридическая процедура

Как отмечается в издании, решение о бессрочной блокировке активов было принято с применением специальной процедуры. Она предназначена для чрезвычайных экономических ситуаций. Этот шаг необходим, чтобы предотвратить попытки Венгрии и Словакии, правительства которых считаются «дружественными к Москве», наложить вето на использование средств.

Активы будут заморожены, пока Россия не прекратит войну против Украины. Также пока Россия не компенсирует Украине значительный ущерб, нанесенный в течение почти четырех лет агрессии.

Реклама

Путь к использованию средств

Президент Совета ЕС Антонио Коста подтвердил выполнение обязательства, взятого европейскими лидерами в октябре, по обездвижению российских активов.

Как отмечается в АР, это решение является ключевым для дальнейших обсуждений. На саммите на следующей неделе лидеры ЕС планируют обсудить, как использовать десятки миллиардов евро активов Центрального банка России для гарантирования крупного кредита. Ожидается, что этот кредит поможет Украине удовлетворить ее финансовые и военные нужды в течение двух лет.

Напомним, администрация Дональда Трампа предложила план использования замороженных российских активов для проектов в Украине и восстановление российской экономики. Инициатива вызвала резкую реакцию ЕС.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина рассчитывает на финансирование, полученное за счет замороженных российских активов, поскольку без этих средств страна не сможет функционировать.