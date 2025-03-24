ЕС ответил на слова Уиткоффа о "референдумах" РФ: территориальные уступки – неприемлемы

В ЕС также отметили, что действия России не свидетельствуют о готовности к прекращению агрессии.

В Евросоюзе подчеркнули, что только Украина должна определять условия возможных переговоров о завершении войны, а какие-либо уступки в отношении территорий, которые Россия считает своей добычей, недопустимы.

Об этом заявила представитель Европейской комиссии Анита Хиппер, комментируя слова спецпредставителя США Стива Уиткоффа, который предположил, что на переговорах следует учитывать результаты российских "референдумов" на оккупированных территориях, передает "Укринформ".

"Когда речь идет о мирных переговорах, наша позиция очень четкая. Прежде всего, именно Украина должна решать, какими будут условия. И второе – ничего не может решаться об Украине без Украины", – подчеркнула Хиппер во время брифинга в Брюсселе.

Она также отметила, что действия России не свидетельствуют о готовности к прекращению агрессии:

"Как демонстрируют продолжающиеся российские атаки, России нельзя доверять. Мы видели это и в выходные, когда РФ нанесла очередные удары по Украине, в частности по Киеву, где погибли три человека, среди которых – пятилетний ребенок".

Хиппер подчеркнула, что позиция ЕС остается непоколебимой: поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины – без исключения.

Напомним, ранее Стив Уиткофф отметил, что жители Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей вроде бы проголосовали на "референдумах" за присоединение к РФ.