ЕС передаст Украине €3,3 млрд на ракеты и дроны: фон дер Ляен сказала, что будет дальше

Урсула фон дер Ляен / © Associated Press

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Европейский Союз 18 сентября перечислит Украине дополнительные 3,3 млрд евро на закупку ракет и беспилотников.

Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Фон дер Ляен отметила, что решение принято на фоне непрерывных российских атак на Киев и другие украинские города.

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На прошлой неделе ЕС также согласовал финансирование систем Patriot в рамках Ukraine Support Loan. Однако глава Еврокомиссии подчеркнула, что этого недостаточно.

Что ЕС готовит дальше

Еврокомиссия готова использовать неизрасходованные средства программы SAFE для запуска новой программы совместных оборонных проектов ЕС и Украины.

Среди ключевых направлений – создание европейской системы противовоздушной и противоракетной обороны на основе совместного антибаллистического проекта FREYJA. Идея состоит в сочетании украинского боевого опыта и оборонных разработок с европейскими технологиями и производственными возможностями.

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По словам фон дер Ляен, с начала 2026 года Евросоюз уже мобилизовал для Украины почти 15 млрд евро, и дальнейшее финансирование готовится.

В ходе телефонного разговора Зеленский и фон дер Ляен также подробно обсудили проблему финансирования украинской обороны. Президент Украины сообщил, что стороны работают над соответствующими решениями.

Кроме того, они условились встретиться в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Фон дер Ляен заявила, что во время Генассамблеи будет призывать других партнеров Украины также увеличивать поддержку, отмечая, что Европа уже наращивает собственный вклад.

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Мы ранее информировали, что канцлер Германии Фридрих Мерц предлагает предоставить Украине статус «ассоциированного члена» Евросоюза уже сейчас, не дожидаясь завершения длительной процедуры вступления .

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