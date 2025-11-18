Депутаты заблокировали трибуну Верховной Рады: чего требуют

"ЕС" блокирует трибуну Верховной Рады / © Алексей Гончаренко/Twitter

Трибуну Верховной Рады Украины заблокировала фракция "Европейская Солидарность".

Депутаты отказались голосовать за увольнение министров Германа Галущенко и Светланы Гринчук. Вместо этого они требуют отправить в отставку все правительство.

"Должны уйти не только два министра. А все правительство!", — кричали депутаты ЕС, заблокировав трибуну.

Из-за этого спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил перерыв. Сейчас продолжается сбор глав фракций и групп для обсуждения дальнейших действий.

Увольнение Галущенко и Гринчук — что известно

Напомним, после коррупционного скандала, разразившегося по результатам расследования НАБУ о хищении в энергетике, народный депутат Ярослав Железняк инициировал в Раде процесс отставки Галущенко и министерки энергетики Светланы Гринчук. Нардеп анонсировал, что соответствующий вопрос парламент рассмотрит на заседании 18 ноября.

12 ноября Кабинет министров отстранил Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

В тот же день Свириденко направила в парламент представление об увольнении Гринчук и Галущенко.