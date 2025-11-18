- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1721
- Время на прочтение
- 1 мин
Депутаты заблокировали трибуну Верховной Рады: чего требуют
Депутаты не рассмотрели увольнение министров Германа Галущенко и Светланы Гринчук из-за блокирования трибуны.
Трибуну Верховной Рады Украины заблокировала фракция "Европейская Солидарность".
Депутаты отказались голосовать за увольнение министров Германа Галущенко и Светланы Гринчук. Вместо этого они требуют отправить в отставку все правительство.
"Должны уйти не только два министра. А все правительство!", — кричали депутаты ЕС, заблокировав трибуну.
Из-за этого спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил перерыв. Сейчас продолжается сбор глав фракций и групп для обсуждения дальнейших действий.
Увольнение Галущенко и Гринчук — что известно
Напомним, после коррупционного скандала, разразившегося по результатам расследования НАБУ о хищении в энергетике, народный депутат Ярослав Железняк инициировал в Раде процесс отставки Галущенко и министерки энергетики Светланы Гринчук. Нардеп анонсировал, что соответствующий вопрос парламент рассмотрит на заседании 18 ноября.
12 ноября Кабинет министров отстранил Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.
В тот же день Свириденко направила в парламент представление об увольнении Гринчук и Галущенко.