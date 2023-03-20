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ЕС планирует обеспечить Украину миллионом артиллерийских снарядов в течение года — журналист

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
174
Время на прочтение
1 мин
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ЕС планирует обеспечить Украину миллионом артиллерийских снарядов в течение года — журналист

Фото: Pexels

Европейский союз должен обеспечить Киев миллионом снарядов.

19 марта 2023 года министры иностранных дел стран Европейского союза планируют подписать план поставки боеприпасов для Украины.

Об этом в сообщении в сервисе микроблогов Twitter заявил журналист "Радио Свободы" Рикард Йозвяк.

"Министры иностранных дел ЕС должны завтра подписать план поставки боеприпасов для Украины – с целью обеспечения Киева 1 миллионом артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев", – говорится в сообщении.

Он также оценил поражающую дипломатическую работу Эстонии. Именно эта страна положила начало этой инициативе.

Напомним, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Евросоюзу необходимо отдать приоритет для закупки боеприпасов для Украины из европейских оборонных фондов.

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Дата публикации
Просмотры
174
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