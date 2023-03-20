ЕС планирует обеспечить Украину миллионом артиллерийских снарядов в течение года — журналист

19 марта 2023 года министры иностранных дел стран Европейского союза планируют подписать план поставки боеприпасов для Украины.

Об этом в сообщении в сервисе микроблогов Twitter заявил журналист "Радио Свободы" Рикард Йозвяк.

EU российские ministrы должны быть в состоянии дать имммунировку план для #Украина, путешествуя — с результатом проведения 1 миллионов артиллерийских кругов для Киева в течение 12 месяцев. Impressive diplomatic work by #Estonia что от ball rolling на этом файле. https://t.co/bzYy8XjgQK — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 19 марта, 2023

"Министры иностранных дел ЕС должны завтра подписать план поставки боеприпасов для Украины – с целью обеспечения Киева 1 миллионом артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев", – говорится в сообщении.

Он также оценил поражающую дипломатическую работу Эстонии. Именно эта страна положила начало этой инициативе.

Напомним, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Евросоюзу необходимо отдать приоритет для закупки боеприпасов для Украины из европейских оборонных фондов.

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