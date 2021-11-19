ЕС планирует снять санкции с бывшего министра доходов и сборов времен Януковича

Санкции были введены за хищение государственных средств Украины.

Евросоюз на следующей неделе планирует снять санкции с бывшего министра доходов и сборов Украины времен Януковича Александра Клименко.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в своемTwitter.

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"ЕС намерен на следующей неделе исключить бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из списка санкций, введенных за хищение государственных средств Украины", — отметил журналист.

После этого Джозвяк подверг критике такое решение ЕС. Мол, на скорые и радикальные санкции против олигархов и властных политиков из России и Украины уже можно и не надеяться.

"Все меньшее количество людей, подпадающих под санкции в этом списке, дает урок: богатые и могущественных могут позволить себе отличных юристов в ЕС, США, Великобритании. Возьми ЕС с собой в Европейский суд и выиграй", — написал Рикард Джозвяк.

В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия. Так, в июне этого года Суд ЕС общей юрисдикции впервые аннулировал санкции Евросоюза, примененные против беглого президента Виктора Януковича и его сына Александра. А ранее санкций лишились бывший вице-премьер-министр Сергей Арбузов и эксминистр образования Дмитрий Табачник.

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