ЕС планирует снять санкции с бывшего министра доходов и сборов времен Януковича

Санкции были введены за хищение государственных средств Украины.
Евросоюз на следующей неделе планирует снять санкции с бывшего министра доходов и сборов Украины времен Януковича Александра Клименко.
Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в своемTwitter.
"ЕС намерен на следующей неделе исключить бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из списка санкций, введенных за хищение государственных средств Украины", — отметил журналист.
После этого Джозвяк подверг критике такое решение ЕС. Мол, на скорые и радикальные санкции против олигархов и властных политиков из России и Украины уже можно и не надеяться.
"Все меньшее количество людей, подпадающих под санкции в этом списке, дает урок: богатые и могущественных могут позволить себе отличных юристов в ЕС, США, Великобритании. Возьми ЕС с собой в Европейский суд и выиграй", — написал Рикард Джозвяк.
В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия. Так, в июне этого года Суд ЕС общей юрисдикции впервые аннулировал санкции Евросоюза, примененные против беглого президента Виктора Януковича и его сына Александра. А ранее санкций лишились бывший вице-премьер-министр Сергей Арбузов и эксминистр образования Дмитрий Табачник.