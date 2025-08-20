Дональд Трамп. / © Associated Press

Европейские лидеры не верят в искренность намерений диктатора РФ Владимира Путина по поводу мирного соглашения. Их стратегия состоит в том, чтобы поддерживать президента США Дональда Трампа — пока он сам не поймет, что нужно быть более жестким к Кремлю.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейские дипломаты.

Издание вспоминает заявление президент Франции Эммануэль Макрон, приложивший большие усилия для предотвращения войны в Украине путем дипломатии, о том, что он не верит в намерения «фюрера» РФ завершить войну.

«Европейская сторона считает, что это выгоден всем подходам. Они будут рады, если их неправота будет доказана и президент США сможет договориться о прекращении войны в Украине со значительными гарантиями безопасности. Однако основной план состоит в том, чтобы разоблачить блеф российского лидера и лоббировать более жесткие санкции», — говорится в материале.

По данным Politico, сейчас в Брюсселе рассматривают два сценария. Оптимистичный — если Вашингтон сможет добиться прекращения войны с надежными гарантиями безопасности для Киева. Базовый план — доказать неискренность российского лидера и добиваться от США более жестких санкций.

Диктатор РФ Путин вовсе не предлагает никаких уступок по мирному соглашению. Москва требует от Киева больше территории, в том числе ключевые украинские оборонные линии, которые позволили бы ему нанести удар глубже вглубь страны. Кремль также категорически отвергает присутствие сил НАТО для обеспечения безопасности страны после войны, а это решающее условие для Украины.

Заметим, накануне, 19 августа, лидеры Европы провели серию экстренных переговоров, чтобы учесть свой ответ и поделиться информацией, полученной в результате обсуждений в Белом доме накануне.

Politico пишет, что пятеро дипломатов, согласившихся говорить на условиях анонимности, подтвердили: большинство лидеров разделяют скептицизм Макрона. Они сомневаются в искренности намерений Кремля, но рассчитывают, что в случае срыва переговоров Трамп будет вынужден действовать более жестко.

«Понятно, что если мы окажемся в ситуации, когда Путин докажет, что не хочет прекращения войны, это заставит Трампа действовать и усилит аргументы в пользу санкций», — сказал дипломат из одной из стран, представленных на виртуальном заседании Европейского совета.

Европейские правительства считают экономическое давление США решающим фактором. По их оценке именно после введения Вашингтоном высоких тарифов против Индии за закупку российской нефти Москва согласилась на разговор с Трампом на Аляске. По мнению европейцев, следующим шагом должно стать ограничение критически важной торговли РФ с Китаем.

Кроме того, еще один дипломат подтвердил, что союзники с радостью поддержали инициативу Белого дома по заключению перемирия, не потому, что обязательно считали, что это сработает, а «потому что это будет четким тестом намерений России».

Другой собеседник добавил, что готовящиеся гарантии безопасности дадут Украине возможность «вести переговоры с позиции силы», а санкции останутся «рычагом влияния на Путина».

Западные партнеры хвалили Трампа, благодаря ему за проведение переговоров и выражая искреннее облегчение после того, как он дал гарантии того, что Америка будет играть определенную роль в гарантиях безопасности для Украины в рамках мирного соглашения. Однако за закрытыми дверями они больше сосредоточены на продвижении новых, жестких экономических ограничений, если и когда Москва откажется прекратить свое вторжение.

«Все делают определенные шаги. Но мы не знаем, какова конечная цель Путина. Что будет мотивировать Путина пойти на какие-то уступки? Я не знаю. Давление по поводу переговоров о мире становится проблемой для российского лидера», — высказался еще один дипломат ЕС.

Реакция Кремля на следующий раунд дипломатии была уклончивой. Играя во время, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, мол, Москва не исключает переговоры с Украиной, но настаивал, что любой саммит должен готовиться «пошагово, постепенно, начиная с экспертного уровня и затем проходя все необходимые этапы».

Конкретно эти колебания стают значимым испытанием серьезности настроений РФ.

«Россия согласилась провести или принять участие в двустороннем саммите с Зеленским… Между тем, я так понимаю, что российская сторона сейчас интерпретирует это по-другому», — полагает немецкий чиновник.

Между тем, министры обороны и министры иностранных дел ЕС также встретятся неформально на следующей неделе, поскольку растут ожидания, что конкретное мирное предложение может быть готово для представления Зеленскому и Путину в течение примерно недели.

Издание отмечает, хотя западные страны все больше уверены, что могут сотрудничать с Трампом и поддерживать единый фронт, они были вынуждены скорректировать свои красные линии, чтобы устроить американского лидера. После переговоров в Вашингтоне ЕС в понедельник, похоже, смягчил свое требование России согласиться на прекращение огня до начала переговоров.

«Была определенная надежда, что Трамп сможет изменить свое мнение по вопросу прекращения огня. Этого не произошло. Но в целом это все равно был хорошим шагом к миру», — рассказал источник Politico, выразив обеспокоенность разногласием в позициях.

Однако самое главное, что даже сам Трамп теперь публично признает, что Путин, возможно, не ведет переговоры добросовестно.

«Мы узнаем о президенте Путине в течение следующих нескольких недель… Возможно, он не хочет заключать соглашение. Я надеюсь, что президент Путин будет хорошим, а если нет, то это будет сложная ситуация», — сказал президент США.

Напомним, CNN пишет о том, что Путин может никогда не быть готов встретиться с Зеленским. Кремль не прилагает никаких усилий, чтобы скрыть свое пренебрежение к украинскому президенту Зеленскому. Кремлевский «фюрер» не только регулярно подвергает сомнению легитимность украинского лидера, зацикливаясь на перенесении выборов в Украине, но и в своем последнем «мирном» меморандуме требует от Киева провести выборы до подписания любого окончательного мирного договора.

