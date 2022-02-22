ЕС подготовил санкции против всех депутатов Госдумы: активы заморозят и запретят въезд

ЕС подготовил санкции против всех депутатов Госдумы: активы заморозят и запретят въезд

Также с российскими депутатами запретят вести бизнес.

Еврокомиссия предложит принять ограничения против депутатов российской Госдумы, поддержавших решение об оккупации Россией отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на дипломатические источники.

Речь идет об ограничениях в отношении 350 представителей Госдумы РФ. Кроме того, будут санкции в отношении российского бизнеса. А еще – правила свободной торговли ЕС с Украиной больше не должны распространяться на территории на востоке государства.

Если люди, организации и компании будут внесены в санкционный список ЕС, все их активы в ЕС будут заморожены. Кроме того, перечисленным лицам больше не разрешат въезжать в ЕС. Также с теми, кого это касается, больше нельзя вести бизнес.

Напомним, ЕС может в тот же день, 22 февраля, ввести антироссийские санкции. В частности, на 17:00 по киевскому времени запланировано проведение внеочередного заседания Евросовета, которое и должно окончательно утвердить санкции против РФ.

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