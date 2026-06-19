ЕС подтвердил неизменную поддержку Украины и призвал Россию к немедленному перемирию

ЕС и Украина / © ТСН.ua

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Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе подтвердили твердую поддержку Украины, осудили новую волну российских атак и призвали Кремль немедленно согласиться на полное прекращение огня.

Европейский совет по итогам заседания 18 июня принял новые выводы по Украине, в которых подтвердил «твердую и непреклонную» поддержку украинской независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ.

В документе отмечается, что Европейский Союз продолжит оказывать Украине комплексную политическую, военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую помощь в координации с международными партнерами.

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Лидеры ЕС отдельно заявили о поддержке справедливого и длительного мира, основанного на Уставе ООН и международном праве. В Брюсселе подчеркнули, что никакие переговоры по завершению войны не могут проходить без участия Украины.

Евросовет также призвал Россию немедленно согласиться на полное безусловное прекращение огня и начать содержательные переговоры.

Отдельно в документе осуждается последняя эскалация со стороны РФ, в частности, масштабные ракетные и дроновые атаки по гражданской инфраструктуре Украины. Европейские лидеры заявили, что агрессивные действия России представляют угрозу не только Украине, но и безопасности государств-членов ЕС.

Также ЕС подтвердил готовность работать над долгосрочными гарантиями безопасности Украины. В частности, речь идет о дальнейшей военной помощи, поддержке оборонной способности Украины и усилении миссий ЕС, уже работающих в сфере военной поддержки Киева.

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Кроме того, на саммите лидеры Евросоюза согласились существенно усилить собственную оборонную политику, увеличить инвестиции в военную промышленность и ускорить реализацию совместных оборонных проектов.

Напомним, что ранее ЕС впервые продлил санкции против России в год: решение поддержали все 27 лидеров

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