ЕС получил шанс повлиять на Трампа перед его встречей с Путиным – как именно

Европейские лидеры призвали Дональда Трампа во время встречи с Владимиром Путиным на Аляске четко заявить, что путь к миру в Украине не может быть определен без Киева, а безопасность Европы не должна быть подвергнута угрозе.

Об этом пишет издание Politico.

Президент США, который в пятницу встретится с главой Кремля, ранее избегал сотрудничества с Европой во время второго срока, а в прошлом месяце жестко критиковал ЕС на торговых переговорах. Впрочем, сейчас он вынужден учитывать позицию европейских стран, обладающих ключевыми рычагами влияния.

По данным Кильского института, ЕС сейчас оказывает Украине гораздо больше военной и финансовой помощи, чем США, сохраняя решающую роль в поддержке украинской обороноспособности. Американская помощь при этом ограничивается критически важной разведкой и логистикой.

Еще один мощный инструмент давления – около 200 миллиардов евро замороженных российских активов, которые находятся в распоряжении бельгийской клиринговой компании Euroclear. Эти средства рассматривают как один из ключевых элементов любого будущего мирного соглашения, ведь Киев настаивает на их использовании для восстановления страны.

Участники переговоров также учитывают другие требования Украины – возвращение военнопленных и тысяч похищенных россией детей. ЕС публично поддержал эти пункты, отмечая, что мир возможен только после безусловного прекращения огня с гарантиями безопасности и надежным международным мониторингом.

Несмотря намеки Трампа на возможность передачи части украинских территорий России, он признал, что попытается вернуть хотя бы часть оккупированных земель Киеву. Европейские лидеры предупреждают: любые договоренности с Кремлем должны уважать территориальную целостность Украины и не допускать смены международных границ силой.

Напомним, президент Владимир Зеленский и европейские лидеры проведут переговоры с Дональдом Трампом в преддверии его встречи с Владимиром Путиным на Аляске. Разговор состоится в среду, 13 августа, и к нему присоединится вице-президент США Джей Ди Вэнс.