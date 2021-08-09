ЕС поможет Греции и другим странам Средиземноморья тушить лесные пожары

ЕС помог мобилизовать 14 пожарных самолетов, 3 вертолета, около 1300 спасателей и 250 автомобилей.

Европейский союз задействовал механизм гражданской защиты для помощи Греции и другим странам Средиземноморья в тушении лесных пожаров.

Об этом сообщила Европейская комиссия, — пишет "Интерфакс".

"Мы организуем одну из крупнейших когда-либо проводимых в Европе операций по тушению пожаров, поскольку множественные пожары охватывают несколько стран одновременно", — заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

По просьбам стран ЕС помог мобилизовать 14 пожарных самолетов, 3 вертолета, около 1300 спасателей и 250 автомобилей.

В минувшие выходные дни новые предложения поступили от Франции, Германии, Польши, Австрии и Словакии, которые направили свои наземные пожарные подразделения. В Греции уже действуют наземные пожарные части Кипра, Франции, Чехии и Румынии, а также самолеты Кипра, Швеции, Франции, Хорватии и Испании.

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Ранее на прошлой неделе помощь со стороны ЕС была предоставлена для борьбы с лесными пожарами в Италии, Албании и Северной Македонии. Туда были направлены самолеты и вертолеты из Франции, Чехии, Нидерландов, Румынии, личный состав из Словении, Болгарии и Австрии.

Специальный спутник ЕС Copernicus помогает составлять карты оценки ущерба от лесных пожаров пострадавших районов в Северной Македонии и Греции.

Ранее Владимир Зеленский поручил помочь Турции и Греции в тушении пожаров. Два украинских самолета тушили огонь в окрестностях Анталии.

В Грецию прибыло 100 украинских пожарных. Они спасли от огня два населенных пункта.

Новости мира: украинские пожарные спасли от огня два греческих села

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