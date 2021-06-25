ЕС поручил Еврокомиссии подготовить варианты санкций против России

В Европе готовят ответ на любые дальнейшие злонамеренные, незаконные и подрывные действия России.

Европейский совет поручил Еврокомиссии и главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю разработать варианты санкций на случай действий России, которые Евросоюз посчитает враждебными.

Это следует из заявления, принятом по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе, — пишет "Интерфакс".

Представители европейских стран указывают на необходимость решительного и скоординированного ответа на любые дальнейшие злонамеренные, незаконные и подрывные действия России. Мол, для этого нужно использовать "все инструменты ЕС".

"В связи с этим Европейский совет просит Еврокомиссию и высокого представителя (Борреля - ред.) подготовить варианты дальнейших ограничительных мер, в том числе - экономических санкций", — отмечается в документе.

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Напомним, что Европейский совет - главный политический орган ЕС. В него входят главы государств и правительств стран Евросоюза, председатель Европейского совета и глава Еврокомиссии.

Саммит ЕС начался 24 июня. В числе прочего, на нем президенты и главы правительств стран ЕС обсуждают тему общего подхода к отношениям с Россией.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель хочет пригласить президента России Владимира Путина на саммит с лидерами ЕС. Другого способа решить конфликты Меркель не видит. Эту инициативу уже поддержал глава Франции Эммануэль Макрона. Эту инициативу частности поддержал президент Франции Эммануэль Макрона, заявив, что стабильность Европы нуждается "требовательного" диалога с Россией.

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