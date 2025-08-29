ЕС предлагает 40-километровую буферную зону между Украиной и Россией — Politico

Флаг ЕС и Украины / © Associated Press

Европейские лидеры обсуждают возможность создания 40-километровой буферной зоны вдоль линии фронта между Украиной и Россией как шаг к потенциальному мирному урегулированию войны.

Об этом сообщает Politico .

Идея предусматривает демилитаризованную территорию, где могли бы работать миротворческие контингенты по надзору за прекращением огня. По данным издания, поддержку такой инициативе уже выразила Москва, однако Киев участия не подтвердил и официального согласия не дал.

США дистанцировались от обсуждений: Вашингтон заявляет, что не будет принимать прямого участия в возможной миссии, но может присоединиться к разведке или поддержке с воздуха. Основными участниками рассматривают Великобританию и Францию. Польша и Германия выразили обеспокоенность, что это может ослабить восточный фланг НАТО.

Пока нет четкого понимания, сколько именно военных нужно для реализации такой буферной зоны. По разным оценкам, речь идет от 4 до 60 тысяч человек. Аналитики предупреждают: существует риск того, что вместо гарантии мира эта зона может превратиться в слабое место, которое Россия использует для новых атак.

Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Джим Таунсенд назвал замысел "отчаянной попыткой" Европы. По его словам, «если кто считает, что несколько британских или французских наблюдателей остановят Россию — они ошибаются».

Дискуссии продолжаются, и ни одна из европейских стран пока не взяла на себя официальные обязательства по формату или количеству миротворцев.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на прошлой неделе в интервью NBC заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться тогда, когда будет составлена повестка дня такого саммита. «Эта повестка дня вообще не готова», — подчеркнул он.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы присутствовать на первой встрече Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, отметив, что президенты Украины и России «не очень хорошо ладят между собой».

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос завершения войны должен решаться на уровне лидеров Украины и РФ . Впрочем, россияне делают все, чтобы подобные переговоры не состоялись.