ЕС предлагает мир, но с условиями: что будет с численностью ВСУ и кто будет контролировать линию разграничения

Украина вместе с ключевыми странами ЕС готовит встречную позицию по поводу возможного плана урегулирования войны, который Вашингтон представит в Швейцарии.

Об этом пишут Bloomberg и The Telegraph.

Европейские партнеры и Киев настаивают, что любые разговоры о территориальных компромиссах с Россией могут начаться только после полного прекращения боевых действий и фиксации ситуации на текущей линии фронта.

По данным источников, знакомых с содержанием документа, европейская сторона требует от США гарантий безопасности для Украины, которые будут по уровню приближены к пятой статье НАТО. Кроме того, они настаивают на использовании замороженных российских средств для восстановления и компенсации Украины. В то же время, требования Москвы передать ей контроль над подконтрольными Киеву территориями на Востоке союзники категорически отвергают.

Предполагается, что российские активы останутся заблокированными до тех пор, пока Кремль не согласится компенсировать нанесенный ущерб. Только после выполнения условий санкции могут начать ослаблять поэтапно, а экономические связи частично восстанавливать.

Европейское предложение должны обсудить во время встречи советников по нацбезопасности США, Украины и Европы после консультаций в Женеве с администрацией Дональда Трампа, который заявляет о необходимости быстрого завершения войны.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что уже встретился с представителями Великобритании, Франции и Германии. По его словам, следующий раунд переговоров состоится при участии делегации США, и "мы настроены очень конструктивно".

Американский обсуждаемый вариант содержит ряд спорных пунктов. В частности, он предусматривает вывод украинских войск из части Донбасса, которая не была полностью оккупирована РФ, и создание на этой территории демилитаризованной зоны, которую должны признать российской. Фактическое признание Крыма, Донецка и Луганска также входит в предложение.

Большинство нынешней линии фронта, в частности, Херсонщина и Запорожье, в этом варианте остаются "замороженными".

Также в документе содержится пункт об ограничении численности украинской армии до 600 тысяч военнослужащих, которые Европа и страны G7 уже публично раскритиковали, отметив недопустимость уменьшения обороноспособности Украины и изменения ее границ.

По словам источников, по ряду положений, в частности, возвращение пленных и детей, а также восстановление семей, Украина и союзники готовы работать. Контроль за выполнением будущего соглашения, по предложению США, должен осуществляться специальным советом по миру под председательством Дональда Трампа.

Напомним, ранее мы писали о том, что 23 ноября в Женеве чиновники из Европы, США и Украины собрались для обсуждения предложенного Вашингтоном проекта мирного соглашения.