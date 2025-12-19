ЕС предоставит кредит в 90 млрд евро: Мерц сказал, когда Украина получит средства

Фридрих Мерц / © Associated Press

Евросоюз одобрил финансирование для Украины ЕС на 90 миллиардов евро. Средства будут доступны уже в начале 2026 года.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет Politico.

«Я предполагаю, что деньги будут доступны позднее во второй половине января», — ответил Мерц на вопрос о том, когда Киеву будет предоставлен кредит.

По его словам, замороженные российские активы в Европе будут использованы для погашения кредита Украине, если Москва добровольно не примет такое решение по окончании войны.

«Замороженные российские активы останутся заблокированными, пока Россия не выплатит Украине репарации. Украине придется погасить кредит только после того, как Россия выплатит репарации. Мы четко заявляем: если РФ не выплатит репарации, мы в полном соответствии с международным правом используем замороженные российские активы для погашения кредита», — отметил канцлер ФРГ.

Заметим, глава Европейского совета Антониу Кошта говорит, что переговоры по замороженным российским активам продолжатся.

«Мы дали Комиссии мандат на продолжение работы над репарационным кредитом на основе российских замороженных активов», — подчеркнул еврочиновник.

Напомним, Евросоюз принял масштабное решение и выделил 90 миллиардов евро для поддержки Украины на 2026-2027 годы. Теперь начнется имплементация этого принятого решения. Финансирование предусмотрено в форме беспроцентного кредита, обеспечивающего военные и бюджетные нужды Украины в течение двух лет.

В Кремле уже отреагировали на решение лидеров Европы. Один из ключевых переговорщиков «фюрера» Кирилл Дмитриев назвал европейских политиков «разжигателями войны». В то же время «голоса разума» в блоке», отметил он, это — Венгрия и Словакия, которые, как известно, являются сторонниками Москвы.