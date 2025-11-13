ЕС предоставит Украине новый транш: где возьмут 6 млрд евро

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Европейский Союз предоставит Украине и очередной транш прямой бюджетной помощи — 6 миллиардов евро.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

«Всего за один день на прошлой неделе Россия запустила более 40 баллистических и крылатых ракет, а также около 500 беспилотников, направленных против энергетической инфраструктуры Украины. Две крупные электростанции были уничтожены», — отметила она.

По ее словам, Евросоюз выделит около 6 млрд евро в рамках кредита ERA и фонда поддержки Украины.

«Европа будет продолжать укреплять сопротивление Украины. Мы возместим ущерб, причиненный российскими ударами. Мы стабилизируем энергосеть Украины — экспортируя более 2 гигаватты электроэнергии в Украину. И мы защитим критически важную инфраструктуру. Эта зима определит будущее войны», — добавила она.

Напомним, Бельгия заблокировала выделение Украине «репарационного кредита» на 140 млрд, который должен был финансироваться за счет доходов от замороженных российских активов. Лидеры ЕС отложили решение до декабря, что сделало невозможным планы украинского правительства получить средства в начале 2026 года.

Президент Европейского Совета Антониу Кошта заявил, что ЕС принял политическое решение о полной финансовой поддержке Украины на 2026-2027 годы, но «технические вопросы» еще нуждаются в доработке.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отметил необходимость четкой правовой основы и гарантий от других стран по возврату средств в случае необходимости, отметив, что «правовая основа — это не роскошь».