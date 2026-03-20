ЕС предостерег от втягивания в войну с Ираном: "это легко начать, но почти невозможно завершить"

Кая Каллас / © Associated Press

Европейский Союз рискует оказаться в затяжном и опасном конфликте на Ближнем Востоке, если поддержит военную кампанию против Ирана.

Об этом во время закрытого саммита в Брюсселе предупредила глава европейской дипломатии Кая Каллас, пишет Politico

По ее словам, войны часто начинаются легко, но выход из них оказывается гораздо сложнее. Она призвала лидеров ЕС не втягиваться в продолжающийся конфликт, который может перерасти в «токсичную» и бессрочную войну .

Тем не менее, Европа не отказывается от защиты своих интересов в регионе. В то же время у ЕС нет единого желания расширять военное присутствие — в частности, речь идет о возможном расширении морской миссии в Красном море в Ормузский пролив.

Ситуация усугубляется давлением со стороны США. Президент Дональд Трамп призывает союзников помочь обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив, который Иран фактически заблокировал.

На фоне эскалации конфликта уже наблюдается стремительный рост цен на нефть и газ, ведь нарушение судоходства затрагивает интересы ключевых энергетических экспортеров мира.

