ЕС предостерегает от "грязной сделки" Трампа с Путиным: Кая Каллас обещает Украине поддержку

Европа продолжит поддерживать Украину, если Киев откажется от мирного соглашения, которое Трамп и Путин пытаются заключить у всех за спиной.

Киев и его европейские союзники в четверг, 13 февраля, потребовали включить их в любые мирные переговоры после того, как президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что Украина не сможет ни вернуть оккупированные территории, ни стать членом НАТО.

Об этом пишет Reuters.

Односторонняя инициатива Трампа в отношении Путина, сопровождавшаяся очевидными уступками по главным требованиям Украины, вызвала тревогу как в Киеве, так и среди европейских союзников по НАТО, выразивших опасения, что Белый дом может заключить соглашение без их участия.

"Любое соглашение без нас потерпит неудачу, потому что для его реализации нужны также Европа и Украина. Любое быстрое решение проблемы – это грязная сделка", – заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

Накануне администрация Трампа впервые открыто заявила, что для Киева нереалистично рассчитывать на возвращение к границам 2014 года или присоединение к альянсу НАТО в рамках любого соглашения, и что никакие американские войска не присоединятся к силам безопасности в Украине, которые могут быть созданы для обеспечения прекращения огня.

Ранее украинские официальные лица признавали, что в краткосрочной перспективе полноправное членство в НАТО может оказаться недостижимым, а гипотетическое мирное соглашение может оставить часть оккупированных территорий в руках России. Однако Киев и его европейские союзники ясно дали понять, что они встревожены тем, что Трамп начал переговоры с явных уступок Москве, не согласовав предварительно общую позицию.

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Глава внешнеполитического ведомства ЕС Каллас заявила, что уступать российским требованиям еще до начала переговоров было бы "плохой тактикой". Она заявила, что Европа и дальше будет поддерживать Украину, если она не согласится на "мир", о котором Москва и Вашингтон договорятся за ее спиной.

Каллас подчеркнула, что отказ от членства Украины в НАТО в обмен на какие-то "гарантии безопасности" нельзя считать мирным урегулированием, так как это капитуляция перед Кремлем.

"Почему мы отдаем России все, что она хочет? Они говорят, что это не будет членство в НАТО, но это будут другие гарантии безопасности. Тогда вопросы должны быть поставлены всеми — что это за гарантии безопасности на самом деле? И, знаете, быть в НАТО, где мы имеем эти структуры, — это действительно лучшая гарантия безопасности. Мы не должны снимать это с повестки дня, прежде чем начнутся переговоры. Это игра на руку России. Это то, чего она хочет. Почему мы дарим это еще до начала переговоров? Политика умиротворения никогда не работала", – подчеркнула Каллас.

Напомним, Зеленский заявил, что не говорил с Трампом о вступлении в НАТО. Он сказал Трампу, что без гарантий безопасности мир с Россией просто невозможен.

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