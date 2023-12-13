"ЕС прекратит свое существование": Орбан придумал причину блокирования членства Украины

Политик заявляет, что вступление Украины по ускоренной процедуре не отвечает интересам ни Венгрии, ни ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, почему он блокирует начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, придумав угрозу для ЕС.

Свое заявление Орбан сделал во время выступления в венгерском парламенте 13 декабря, сообщает Portfolio.hu.

Премьер Венгрии сказал, что Евросоюз "делает исключение из правил" для Украины по вступлению и "не соблюдает правила" блока.

По утверждениям Орбана, вопрос о переговорах о вступлении Украины в ЕС следует решать с точки зрения того, выгоден ли он для блока, в том числе для Венгрии.

"Вступление Украины по ускоренной процедуре не отвечает интересам ни Венгрии, ни ЕС. Если правила ЕС не будут восприниматься серьезно, Евросоюз прекратит свое существование", – отметил венгерский премьер.

По его мнению, в практике Украина не выполнила условия о начале переговоров.

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Политик также повторил старый тезис его государства о том, как Украина "лишила венгров прав, которыми они пользовались раньше".

"Верните эти права. Мы не просим нового закона, мы просим Украину восстановить предыдущий закон", – добавил Орбан.

Напомним, на 14 декабря в Брюсселе запланирован саммит лидеров Евросоюза, на котором должно быть принято решение о том, начинать ли переговоры с Украиной о членстве в ЕС. Для положительного решения требуются голоса всех стран-членов. Однако накануне у Орбана заявили, что Еврокомиссия якобы не смогла должным образом подготовить вопрос о вступлении Украины, поэтому начинать переговоры с ней не ко времени.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Орбан грозится заблокировать все решения ЕС по Украине!

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