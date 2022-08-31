ЕС принял решение не признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированных территориях

Европейский Союз не будет признавать российские паспорта, выданные гражданам Украины на оккупированных российскими войсками украинских территориях.

Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель 31 августа в Праге на пресс-конференции после неформальной встречи Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов Евросоюза.

"Мы согласились, что паспорта, выданные российскими властями на оккупированных территориях Украины, не будут признаваться", — подчеркнул он.

Напомним, что 28 июля заместитель министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Анатолий Стельмах сообщил, что правительство рассматривает вопрос о введении уголовной ответственности за получение российских паспортов и участие в незаконных референдумах. 12 августа советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что все попытки России паспортизировать оккупированные территории проваливаются. Подоляк подчеркнул, что российский паспорт — это "метка убийцы" и "билет в тюрьму народов".

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