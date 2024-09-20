ЕС призвал арестовать Путина и некоторых чиновников: подробности

Евросоюз напомнил об ордере на арест кремлевского "фюрера".
Европейский Союз призвал государства, ратифицировавшие Римский устав, выполнять свои обязательства. В частности, речь идет об аресте "фюрера" РФ Владимира Путина. Международный уголовный суд выдал на него ордер.
Такое заявление было сделано на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Укринформ.
ЕС также требует немедленно уволить всех лиц, незаконно лишенных РФ свободы, "включая троих произвольно задержанных сотрудников ОБСЕ".
"Мы напоминаем о шести ордера на арест, выданных Международным уголовным судом, в том числе против президента Путина за военное преступление незаконной депортации и перемещения украинских детей. Все государства-участники Римского устава обязаны выполнять ордера на арест, выданные МКС", — подчеркнули. в ОБСЕ.
Кроме того, в Евросоюзе отмечают, что очень обеспокоены судьбой украинских детей и других граждан, которые РФ незаконно переместила. Политики призвали Москву и Минск "немедленно обеспечить их безопасный возврат в Украину".
Как сообщалось, США ознакомились с "элементами" плана победы президента Владимира Зеленского. В Вашингтоне считают, что "нет никаких средств, которые в конце концов сами по себе были бы волшебной палочкой, которая имела бы решающее значение в этом конфликте".
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