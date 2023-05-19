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ЕС призывает Китай "давить на Россию, чтобы она прекратила военную агрессию"

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
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ЕС призывает Китай "давить на Россию, чтобы она прекратила военную агрессию"

Президент Европейского Совета Шарль Мишель выступает на пресс-конференции в медиа-центре саммита лидеров G7 в Хиросиме, Япония, 19 мая. (Yuichi Yamazaki/AFP/Getty Images)

Китай должен играть по международным правилам, уверены в ЕС.

Европейский Союз призвал Китай "давить на Россию, чтобы она прекратила военную агрессию", заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель в пятницу, 19 мая.

Об этом пишет CNN.

Выступая перед саммитом G7 в Хиросиме, Шарль Мишель также отметил важность укрепления отношений блока с Пекином, сказав, что "стабильные и конструктивные отношения с Китаем есть в наших общих интересах".

Однако Мишель добавил, что ЕС будет оставаться "твердым" в своих ценностях и продвигать свои интересы.

Мишель отметил необходимость совместно с Китаем работать над глобальными вызовами: изменением климата, сохранением природных ресурсов, биоразнообразием, учитывая его роль в международном сообществе и его развивающуюся экономику.

Китай несет особую ответственность в мире. Он должен играть по международным правилам. И мы призываем Китай давить на Россию, чтобы она прекратила военную агрессию”, – сказал Мишель.

“Мы будем продолжать выражать нашу обеспокоенность по правам человека, будь то Гонконг, Синьцзян или Тибет. Мы не будем терпеть вмешательства в наши страны, которое подорвет наши демократические общества», — сказал он.

Мишель добавил, что ЕС будет работать над тем, чтобы "уменьшить нашу чрезмерную зависимость" от Китая и "создать действительно равные условия для наших компаний и работников".

Он также подтвердил приверженность блоку "политике одного Китая" по отношению к Тайваню, добавив, что со стороны ЕС "одностороннего изменения статус-кво" не было.

Отметим, Китайский лидер Си Цзиньпин обнародовал грандиозный план развития Центральной Азии. Таким образом, Пекин перетягивает на себя руководящую роль в регионе, который традиционно был сферой влияния Российской Федерации.

КНР готова координировать свои стратегии развития с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. По словам Си, Пекин будет способствовать модернизации всех. Благодаря чему страны будут совместно развивать "парадигму глубоко взаимодополняющего и взаимовыгодного сотрудничества".

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Дата публикации
Просмотры
514
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