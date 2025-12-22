ЕС продлил экономические санкции против России: детали решения

ЕС / © unsplash.com

Реклама

Совет Европейского Союза официально принял решение пролонгировать ограничительные меры против Российской Федерации еще на шесть месяцев. Экономические санкции, введенные из-за дестабилизации ситуации в Украине, будут действовать, по меньшей мере, до 31 июля 2026 года.

Об этом сообщили в Европейском совете.

Отмечается, что эти меры берут начало еще с 2014 года, однако после полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года они были существенно расширены. В ЕС отмечают, что санкции являются прямым ответом на неспровоцированную и незаконную военную агрессию России против Украины.

Реклама

Что включают ограничения?

На сегодняшний день санкционный пакет охватывает широкий спектр секторов российской экономики:

Торговля и деньги. Ограничение на операции, отключение ключевых банков от системы SWIFT .

Энергетика. Запрет на импорт и передачу морской сырой нефти и нефтепродуктов странам ЕС.

Промышленность и технологии. Эмбарго на товары двойного использования, транспортные средства и предметы роскоши.

Информационная сохранность. Приостановка лицензий на вещание для кремлевских медиа, занимающихся дезинформацией.

Борьба с обходом ограничений. Специальные механизмы, позволяющие блокировать попытки России получать подсанкционные товары через третьи страны.

«Пока незаконные действия РФ нарушают фундаментальные нормы международного права, все меры будут оставаться в силе. При необходимости ЕС готов вводить дополнительные ограничения», — отмечают в Совете ЕС.

Напомним, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в случае отказа Кремля от мирного соглашения Соединенные Штаты должны резко изменить политику в отношении России и предоставить Украине ракеты «Томагавк».

Ранее сообщалось, что в РФ золото превращается в инструмент покрытия дефицита в условиях стремительного исчерпания других ресурсов. Фонд национального благосостояния страны потерял более 50 млрд. дол. ликвидных активов