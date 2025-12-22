- Дата публикации
ЕС продлил экономические санкции против России: детали решения
Совет ЕС продлил экономические санкции против России до 31 июля 2026 года.
Совет Европейского Союза официально принял решение пролонгировать ограничительные меры против Российской Федерации еще на шесть месяцев. Экономические санкции, введенные из-за дестабилизации ситуации в Украине, будут действовать, по меньшей мере, до 31 июля 2026 года.
Об этом сообщили в Европейском совете.
Отмечается, что эти меры берут начало еще с 2014 года, однако после полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года они были существенно расширены. В ЕС отмечают, что санкции являются прямым ответом на неспровоцированную и незаконную военную агрессию России против Украины.
Что включают ограничения?
На сегодняшний день санкционный пакет охватывает широкий спектр секторов российской экономики:
Торговля и деньги. Ограничение на операции, отключение ключевых банков от системы SWIFT.
Энергетика. Запрет на импорт и передачу морской сырой нефти и нефтепродуктов странам ЕС.
Промышленность и технологии. Эмбарго на товары двойного использования, транспортные средства и предметы роскоши.
Информационная сохранность. Приостановка лицензий на вещание для кремлевских медиа, занимающихся дезинформацией.
Борьба с обходом ограничений. Специальные механизмы, позволяющие блокировать попытки России получать подсанкционные товары через третьи страны.
«Пока незаконные действия РФ нарушают фундаментальные нормы международного права, все меры будут оставаться в силе. При необходимости ЕС готов вводить дополнительные ограничения», — отмечают в Совете ЕС.
Напомним, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в случае отказа Кремля от мирного соглашения Соединенные Штаты должны резко изменить политику в отношении России и предоставить Украине ракеты «Томагавк».
Ранее сообщалось, что в РФ золото превращается в инструмент покрытия дефицита в условиях стремительного исчерпания других ресурсов. Фонд национального благосостояния страны потерял более 50 млрд. дол. ликвидных активов