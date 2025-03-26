ЕС продолжит давление на Россию до вывода ее войск из Украины — Хиппер

Завершение войны России в Украине могло бы стать ключевым фактором для улучшения глобальной продовольственной ситуации.

Санкции против России могут быть изменены только при условии прекращения агрессии и вывода всех войск с территории Украины.

Об этом заявила спикер Еврокомиссии Анитта Хиппер, передает "Суспільне".

"Прекращение неспровоцированной и неоправданной агрессии России в Украине и безусловный вывод всех российских вооруженных сил со всей территории Украины было бы одной из главных предпосылок для изменения или отмены санкций", — отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Пресс-секретарь Еврокомиссии отметила, что прекращение войны России против Украины окажет значительное положительное влияние на глобальную продовольственную безопасность.

Напомним, ранее мы писали о том, что маршалок Сейма Польши заявил, что европейские страны обязаны передать Украине все замороженные российские активы.