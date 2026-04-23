ЕС разблокировал кредит Украине на 90 миллиардов евро: на что пойдут средства

Европейский Союз официально разблокировал пакет кредитной поддержки для Украины в размере 90 миллиардов евро, рассчитанный на два года.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Антониу Кошта.

Куда направят средства ЕС

По словам Зеленского, Украина рассчитывает получать финансирование в течение 2026-2027 годов, а первый платеж ожидается уже в мае-июне. Эти деньги пойдут на покупку и производство оружия, выплату соцпомощи и подготовку энергетики к зиме.

«Разблокирован европейский пакет поддержки для Украины — это 90 миллиардов евро в два года. Этот европейский пакет придаст силы нашей армии, обеспечит Украине большую устойчивость и позволит нам выполнять социальные обязательства перед украинцами так, как это определено законом. Важно, что Украина обеспечивает себе такую финансовую уверенность уже более четырех лет полномасштабной войны», — отметил Владимир Зеленский.

20-й пакет санкций против РФ — что известно

Вместе с деньгами ЕС принял 20-й пакет санкций против России. Президент Евросовета Антониу Кошта заявил, что стратегия остается неизменной: помогать Украине и одновременно ослаблять военную машину агрессора.

«Обещано, исполнено, внедрено. Стратегия ЕС по достижению справедливого и продолжительного мира в Украине основывается на двух столпах: укреплении Украины; усилении давления на Россию», — подчеркнул Антониу Кошта.

Как добавила Владимир Зеленский, кроме финансовых и санкционных вопросов, Украина планирует развивать новые технологические альянсы. В частности, речь идет о внедрении формата Drone Deals, ранее продемонстрировавшего эффективность в регионе Ближнего Востока.

Кредит ЕС для Украины — последние новости

Напомним, 19 марта Венгрия и Словакия заблокировали выделение Украине кредита в 90 млрд евро, устроив демарш на саммите в Брюсселе.

Однако вскоре президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что, несмотря на блокирование со стороны Венгрии, ЕС предоставит Украине 90 млрд евро кредита на 2026—2028 годы.

Ранее в Венгрии заявили, что разблокируют кредит ЕС на 90 млрд евро после возобновления поставок нефти через «Дружбу»: «Нет нефти — нет денег».

Кроме этого, мы писали, что Словакия может заблокировать 20-й пакет санкций ЕС против РФ, однако не выступает против предоставления кредита Украине на 90 млрд евро.

